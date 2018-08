Manchester City n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Wolverhampton samedi, lors de la 3e journée de la Premier League anglaise de football. La rencontre entre le champion en titre et le champion de la D2, la saison dernière, s'est terminée sur le score de 1-1. Manchester City laisse filer ses premiers points du championnat. Après une première période sans but, Boly (57e) a ouvert le score pour Wolverhampton juste avant l'heure de jeu. City n'a pas lâché. Le défenseur français Aymeric Laporte a égalisé à la 69e, signant son premier but pour les Citizens.



Les visiteurs ont tenté d'arracher la victoire. Le remplaçant Gabriel Jésus avait le 1-2 au bout du pied, mais le gardien de but portugais Patricio a sauvé les Wolves. En tout fin de match, Agüero a, lui, frappé le cadre du but.



Vincent Kompany a joué toute la rencontre. Le Diable Rouge, 32 ans, qui évolue depuis dix ans à City jouait son 250e match de Premier League. Aucun Belge n'a jamais fait mieux. Kevin De Bruyne, touché au genou, ne jouera pas avant plusieurs semaines.



Leander Dendoncker était absent de la feuille de match du côté de Wolverhampton. L'ex-Anderlechtois attend toujours d'effectuer ses débuts avec sa nouvelle équipe.



City est leader provisoire du classement avec sept points. Liverpool, Chelsea, Watford, Tottenham et Bournemouth (6 points chacun après deux rencontres) peuvent dépasser les tenants du titre. Wolverhampton accroche son 2e point après celui obtenu lors de la journée d'ouverture face à Everton (2-2).

Thomas Meunier et le PSG poursuivent leur sans-faute

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 face à Angers lors de la 3e journée de Ligue 1 samedi. Le PSG, où Thomas Meunier a disputé les 90 minutes de la partie, poursuit son parcours sans-faute avec 9 points sur 9.

Les Parisiens ne traînaient pas pour ouvrir la marque. Bien servi par Di Maria, Cavani trompait Butelle, l'ancien portier du Club de Bruges (12e). Seulement, l'avance du PSG était de courte durée. Kehrer, la nouvelle recrue parisienne, fauchait Tait dans le rectangle et Mangani se chargeait de transformer le penalty (22e).

Il fallait attendre la deuxième période pour voir le PSG faire la différence. Mbappe redonnait l'avance aux Parisiens (51e) avant de servir Neymar pour le 3-1 (66e). Aligné comme latéral droit, Thomas Meunier a joué tout le match.

Premières minutes pour Mbenza avec Huddersfield

Huddersfield, avec Isaac Mbenza et Laurent Depoitre, a partagé l'enjeu 0-0 face à Cardiff samedi lors de la 3e journée de Premier League. Après deux lourds revers face à Chelsea (0-3) et Manchester City (6-1), Huddersfield avait l'occasion de prendre ses premiers points de la saison face au promu Cardiff. Réduits à dix après 63 minutes suite à l'exclusion de Hogg, les joueurs de David Wagner n'ont pas pu faire mieux qu'un partage 0-0 face aux Gallois et affichent donc un bilan d'un point sur neuf.

Isaac Mbenza, arrivé cet été en provenance de Montpellier, est monté au jeu à la 68e minute et a fait sa première apparition sous le maillot d'Huddersfield. Laurent Depoitre, de son côté, a joué les dix dernières minutes de la partie.



Mönchengladbach et Thorgan Hazard ne manquent pas leur entrée en Bundesliga

Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 2-0 face au Bayer Leverkusen lors de la 1ère journée de Bundesliga samedi soir. Thorgan Hazard, qui a raté un penalty, a joué l'entièreté de la partie.

Mönchengladbach a dû attendre la deuxième mi-temps avant de voir sa victoire se dessiner. En première période, Thorgan Hazard avait l'occasion de donner l'avance à ses couleurs mais manquait la transformation d'un penalty. C'est finalement Hoffman qui mettait Gladbach aux commandes depuis le point de penalty (55e). Quelques secondes plus tard, Johnson doublait la mise pour offrir un premier succès au Borussia. Thorgan Hazard a joué l'ensemble du match.

En Premier League, Liverpool s'est imposé sur le plus petit des écarts face à Brighton. Les Reds ont pu compter sur un but de l'inévitable Mohamed Salah (23e) pour prendre les trois points. Simon Mignolet est resté sur le banc pendant les 90 minutes tandis que Divock Origi ne figurait pas sur la feuille de match.

En Italie, Silvio Proto a vécu depuis le banc la défaite 2-0 de la Lazio sur le terrain de la Juventus. Pjanic (30e) et Mandzukic (75e) sur un assist de Cristiano Ronaldo ont inscrit les buts turinois. Aux Pays-Bas, Groningen, avec Kevin Begois sur le banc pendant tout le match, l'a emporté 0-1 sur le terrain de De Graafschap.

Raman buteur avec Dusseldorf



Pour son retour en Bundesliga, le Fortuna Dusseldorf s'est incliné ce samedi 1-2 face à Augsbourg malgré un but de Benito Raman dans le cadre de la 1ère journée de Bundesliga. Dans le même temps, Wolfsburg avec Koen Casteels titulaire s'est imposé dans les arrêts de jeu face à Schalke 04 (2-1).

Quinze ans après son dernier passage en Bundesliga, le Fortuna Dusseldorf retrouvait l'élite du football allemand ce samedi face à Augsbourg. En fin de première période, l'ancien joueur de La Gantoise et du Standard Benito Raman ouvrait la marque pour Dusseldorf qui allait concéder deux buts après la pause. Hinteregger (57e) et Hahn (76e) offraient la victoire aux visiteurs. Benito Raman a joué 79 minutes et a été remplacé par Dodi Lukebakio.

Wolfsburg, de son côté, a bien débuté son championnat avec une victoire 2-1 face à Schalke 04 au terme d'un match fou. Les Loups prenaient les commandes du match peu après la demi-heure via Brooks (33e). La deuxième période était houleuse et le défenseur de Schalke 04 Matija Nastasic était exclu pour un geste dangereux. Schalke 04 parvenait finalement à égaliser à la 86e minute sur un penalty transformé par Bentaleb avant que Ginczek n'offre les trois points à Wolfsburg dans les arrêts de jeu. Koen Casteels était titulaire entre les perches de Wolfsburg.

Dries Mertens offre la victoire à Naples dans un match renversant face à l'AC Milan

Mené 0-2 par l'AC Milan après 50 minutes, Naples est parvenu à renverser la situation pour s'imposer 3-2 samedi soir lors de la 2e journée de Serie A. Les Napolitains ont pu compter sur un doublé de Zielinski et un but de Dries Mertens, monté à la 63e minute, pour prendre les trois points.

Pour ce match au sommet, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Naples, avait décidé de débuter la rencontre avec Dries Mertens sur le banc. Le début de rencontre était à l'avantage des Milanais qui ouvraient la marque via Bonaventura (15e) et gardaient cette avance jusqu'au repos. La deuxième période démarrait sur les chapeaux de roues pour les Rossoneri qui doublaient la mise via Calabria (49e).

Naples n'avait pas dit son dernier mot et réduisait rapidement la marque via Zielinski (53e). Le milieu de terrain polonais inscrivait un doublé pour égaliser d'une superbe volée (67e). À dix minutes du terme, Dries Mertens, monté au jeu à la 63e minute, ponctuait le come-back napolitain pour arracher la victoire. Avec 6 points sur 6, Naples rejoint la Juventus, tombeuse de la Lazio (2-0), en tête du classement.

En France, Nantes et Caen n'ont pas su se départager ce samedi soir (1-1). Crivelli avait ouvert le score pour les visiteurs (37e) avant que Sala n'égalise sur penalty en fin de match (80e). Stef Peeters, l'ancien joueur de Saint-Trond, est monté au jeu à le 57e minute pour les Normands. Dans le même temps, Toulouse s'est imposé 1-0 contre Nîmes grâce à un penalty de Gradel (80e). Titulaire pour les Toulousains, Aaron Leya Iseka a été remplacé à la 66e minute. Côté nîmois, Baptiste Guillaume était également titulaire et a été remplacé à la 74e minute.

Au Portugal, Mile Svilar a assité depuis le banc au partage 1-1 entre Benfica et le Sporting dans le derby lisboète. Nani avait ouvert le score pour le Sporting (64e) avant que Félix n'égalise en fin de match (86e).

Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, avec Dante Rigo sur le terrain pendant 81 minutes, l'a emporté sur le fil à Zwolle (1-2). de Jong avait donné l'avance au PSV (41e) avant que Van Crooij n'égalise (48e). Luuk de Jong a ensuite offert la victoire au PSV dans les arrêts de jeu (90e+3). L'Excelsior, où Hervé Matthys a joué l'ensemble du match, s'est imposé pour sa part 0-2 au NAC Breda, avec Arno Verschueren titulaire, avec des buts de Messaoud (15e) et Fortes (54e).