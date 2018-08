Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

Manchester City n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Wolverhampton samedi, lors de la 3e journée de la Premier League anglaise de football. La rencontre entre le champion en titre et le champion de la D2, la saison dernière, s'est terminée sur le score de 1-1. Manchester City laisse filer ses premiers points du championnat. Après une première période sans but, Boly (57e) a ouvert le score pour Wolverhampton juste avant l'heure de jeu. City n'a pas lâché. Le défenseur français Aymeric Laporte a égalisé à la 69e, signant son premier but pour les Citizens.

Les visiteurs ont tenté d'arracher la victoire. Le remplaçant Gabriel Jésus avait le 1-2 au bout du pied, mais le gardien de but portugais Patricio a sauvé les Wolves. En tout fin de match, Agüero a, lui, frappé le cadre du but.

Vincent Kompany a joué toute la rencontre. Le Diable Rouge, 32 ans, qui évolue depuis dix ans à City jouait son 250e match de Premier League. Aucun Belge n'a jamais fait mieux. Kevin De Bruyne, touché au genou, ne jouera pas avant plusieurs semaines.

Leander Dendoncker était absent de la feuille de match du côté de Wolverhampton. L'ex-Anderlechtois attend toujours d'effectuer ses débuts avec sa nouvelle équipe.

City est leader provisoire du classement avec sept points. Liverpool, Chelsea, Watford, Tottenham et Bournemouth (6 points chacun après deux rencontres) peuvent dépasser les tenants du titre. Wolverhampton accroche son 2e point après celui obtenu lors de la journée d'ouverture face à Everton (2-2).