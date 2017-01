L'Atlético Madrid s'est fait accrocher 2-2 sur la pelouse d'Eibar dans le cadre des quarts de finale retour de la Coupe d'Espagne mercredi. Un match nul sans conséquence puisque les Colchoneros s'étaient imposés 3-0 à domicile lors du match aller. Le Belge Yannick Carrasco a disputé près de 30 minutes de jeu.

Tenus en échec en première période, les troupes de Diego Simeone ont pris l'avantage lors du second acte via Gimenez (49e, 0-1) avant de voir l'écart se réduire sur l'égalisation d'Enrich (73e, 1-1), monté au jeu une minute plus tôt. A dix minutes du terme, Eibar a pris les devants via Leon (80e, 2-1) mais n'est pas parvenu à conserver son avance après la réduction du score du madrilène Juanfran (85e, 2-2). Le Diable Rouge, Yannick Carrasco, est monté à la 62e pour le Français Kevin Gameiro.

En demi-finales, l'Atlético rejoint le Deportivo Alavés qui a pris la mesure de Alcorcón 2-0 au terme de la double confrontation mardi. Plus tard dans la soirée, le Celta Vigo accueillera le Real Madrid, tandis que la Real Sociedad se déplacera à Barcelone jeudi soir.