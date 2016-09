Belges à l'étranger: Laurent Ciman battu à domicile

Championnats étrangers

Découvrez toutes les performances de nos joueurs expatriés.

EN MLS

L'Impact Montréal de Laurent Ciman battu à domicile malgré un but de Didier Drogba

Impact Montréal 1 - New England Revolution 3. Si Laurent Ciman a joué tout le match en défense centrale devant près de 21.000 spectateurs samedi au Saputo Stadium en Major League Soccer (MLS), l'ancien capitaine du Standard n'a pas pour autant passé une bonne soirée.

Le seul but de l'Impact, inscrit à la 40e sur penalty (hands de London Woodberry) par l'ex-international ivoirien Didier Drogba, n'a en effet pas suffi, loin s'en faut. Les buts visiteurs ont été marqués par Kei Kamara (ex-Middlesbrough), de la tête dès la 1e minute, et Kelyn Rowe, aux 27e (de loin) et 59e (de près) minutes.

Cela dit il n'y a pas non plus péril en la demeure, la franchise canadienne conservant la 5e place avec 38 points en 29 matches, quatre de plus que D.C. United, 7e et premier non-qualifié pour les play-offs.

New York City, 2e avec 45 points, a dû se contenter d'un point à domicile devant Dallas (2-2), et a vu l'indispensable Frank Lampard (12 buts en 15 matches) sortir sur blessure au mollet.

Toronto (46 points), le leader, reçoit ce dimanche les New York Red Bulls (44 points), 3e. Philadelphia Union (41 points) est 4e.