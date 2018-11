Le Celtic Glasgow s'est imposé samedi sur la pelouse d'Hamilton (0-3) lors de la quatorzième journée de Premiership. Les coéquipiers de Dedryck Boyata, titulaire dans l'axe de la défense, prennent ainsi seuls la tête du championnat d'Ecosse.

Ryan Christie (13e), Scott Martin contre son camp (68e), et Leight Griffiths (81e) ont assuré une large victoire au Celtic Glasgow en déplacement à Hamilton. Les troupes de Brendan Rodgers (29 points) comptent désormais trois points d'avance sur Hearts, deuxième, en attendant le déplacement cet après-midi des coéquipiers de l'ancien milieu de terrain du FC Brussels et d'Anderlecht Arnaud Sutchuin Djoum à St.Mirren. Le Celtic Glasgow a toutefois un match de retard à disputer.

Liga

Le Real Madrid s'est incliné lourdement samedi après-midi lors de treizième journée de Liga sur la pelouse d'Eibar (3-0). Il s'agit de la première défaite pour les "Merengues" depuis l'intronisation du nouveau coach Santiago Solari.

Le Real était déjà mené 1-0 à la pause à Eibar. Gonzalo Escalante a, en effet, ouvert le score après seulement seize minutes pour les locaux. En cinq minutes folles après le repos, le marquoir affichait 3-0. Sergi Enrich (52) et Kike Garcia (57) trompaient coup sur coup Thibaut Courtois. Le Diable Rouge a ensuite dû s'illustrer à deux reprises pour que le score ne prenne pas des allures de correction. Courtois vit des moments difficiles depuis quelques semaines après avoir encaissé cinq buts avec la Belgique dimanche en Suisse (5-2) et avoir pris le même tarif lors du classico à Barcelone le mois dernier (5-1).

Les Madrilènes manquent également l'occasion de se rapprocher de la tête du classement. En cas de victoire - avec un match de plus au compteur - ils auraient pu revenir à un point du leader le FC Barcelone. Les Catalans se déplacent en plus à l'Atletico Madrid samedi soir dans le choc de cette journée. Le Real reste finalement à la sixième place du classement avec vingt unités et comptent seulement deux points de plus qu'Eibar.

La défaite des coéquipiers de Thibaut Courtois est aussi la première sous l'ère Solari. Fin octobre, l'ancien international argentin est devenu entraîneur ad interim du Real Madrid en remplacement de Julen Lopetegui, limogé après la débacle survenue au Camp Nou. L'"effet Solari" s'est tout de suite fait ressentir avec quatre victoires en autant de matches toutes compétitions confondues et un goal average de +13 (15-2). Ces résultats ont convaincu les dirigeants de faire confiance à Solari et de le présenter officiellement lors de la trêve internationale. C'était également indispensable car un interim ne peut durer que deux semaines selon le règlement fédéral.

Super Lig

Le portier Ruud Boffin, formé au Racing Genk, s'est incliné avec Antalyaspor sur la pelouse d'Erzurum BB (1-0) lors de la treizième journée du championnat de Turquie. Diego Angelo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 76e ... contre son camp. Au classement, Antalyaspor (20 points) reste cinquième.