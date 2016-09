Belges à l'étranger: Matz Sels et Newcastle étrillent les Queens Park Rangers, Odoi et Fulham partagent

Championnats étrangers

Découvrez toutes les performances de nos expatriés.

D2 anglaise: carton de Newcastle

Trois Belges étaient titulaires d'entrée lors de la 7e journée de Championship (D2 anglaise) mardi soir. Si Matz Sels et Marnick Vermijl se sont largement imposés avec Newcastle et Preston North End, on ne peut pas en dire autant de Denis Odoi, tenu en échec 1-1 avec Fulham face à Burton Albion.

Relégué la saison dernière, Newcastle continue sa marche en avant et enchaîne les bons résultats depuis le début de la saison. Les hommes de Rafael Benitez ont atomisé les Queens Park Rangers sur leur propre pelouse 0-6. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Shelvey (12e, 0-1 et 48e, 0-3), Perez (30e, 0-2), Clark (56e, 0-4), Mitrovic (63e, 0-5) et Hanley (79e, 0-6). Matz Sels a gardé ses buts inviolés pour la 4e fois consécutive en championnat. Avec ce nouveau succès, les Magpies pointent désormais à la 2e place du classement.

Le latéral droit belge, Marnick Vermijl a vécu une partie tranquille à domicile face à Cardiff City. Preston North End s'est en effet imposé 3-0 grâce aux buts de Clarke (36e, 1-0), de Robinson (41e, 2-0) et de Hugill (88e, 3-0). Une victoire qui permet à Preston de s'extirper de la zone de relégation.

Menés durant la quasi totalité de la seconde période à la suite du but de Jackson Irvine (51e, 0-1), Fulham et Denis Odoi peuvent remercier Ryan Sessegnon, buteur dans les ultimes secondes de la partie (90e, 1-1). Un match nul qui permet aux Cottagers de se maintenir au sein du top 6. Si Odoi a disputé toute la rencontre, Neeskens Kebano a quant à lui été remplacé à la 62e.





Ligue des Champions: Mertens et Naples s'imposent d'entrée, Meunier et Carrasco montent au jeu

Mardi soir avaient lieu les premières rencontres de Ligue des Champions dans lesquelles plusieurs Belges étaient en action. Dries Mertens, titulaire avec Naples, s'est imposé 1-2 sur la pelouse du Dynamo Kiev. Pareil pour Yannick Carrasco, monté à la 65e minute de jeu, qui a pris la mesure du PSV avec l'Atlético Madrid (0-1). La rencontre entre Manchester City (Kevin de Bruyne) et le Borussia Mönchengladbach (Thorgan Hazard) a quant à elle été reportée à cause de la pluie.

Opposés au Dynamo Kiev, les Napolitains de Sarri se font peur d'entrée après l'ouverture du score, avant la demi-heure de jeu, de l'Ukrainien Denys Garmash (26e, 1-0). Les coéquipiers de Dries Mertens réagissent ensuite parfaitement en égalisant 10 minutes plus tard via Milik (36e, 1-1). Naples prend les devants juste avant la pause grâce à une tête lobée de notre compatriote, sauvée à même la ligne par Khacheridi et reprise par le Polonais Milik (45+2, 1-2). En seconde période, l'international belge touche le poteau sur une frappe enroulée du pied droit (63e). L'exclusion de Sydorchuk (68e), suite à un deuxième avertissement, a précipité la défaite des Ukrainiens qui ne sont jamais parvenus à recoller au score. Dries Mertens a cédé sa place à la 73e pour Lorenzo Insigne.

Pour un remake des 8es de finale de la saison dernière, l'Atlético Madrid et Yannick Carrasco, sur le banc, ont bien eu du mal à se défaire du PSV Eindhoven. Après le but annulé de De Jong (5e) pour une faute de Moreno, les Néerlandais manquent un penalty juste avant la pause (45+2). Heureusement pour les hommes de Diego Simoene, Niguez avait donné l'avantage aux siens quelques instants plus tôt (43e, 0-1). Monté au jeu à la 65e pour Gameiro, Carrasco n'est pas parvenu à se montrer décisif, ce qui n'a pas empêché les Colchoneros d'assurer l'essentiel en s'imposant sur le plus petit des écarts.

Le Paris Saint-Germain, avec Thomas Meunier sur le banc au coup d'envoi, a été tenu en échec à domicile par les Gunners d'Arsenal. Si les hommes d'Unai Emery ont pris le bon bout dès la première minute de jeu via Cavani (1e, 1-0), ils se sont cependant faits reprendre dans le dernier quart d'heure du match à la suite de l'égalisation d'Alexis Sanchez (78e, 1-1). Thomas Meunier est monté à la 84e pour Serge Aurier mais n'a rien su faire pour changer le résultat de la rencontre.

Les Belges Dedryck Boyata et Logan Bailly ne figuraient pas sur la feuille de match du Celtic Glasgow qui s'est incliné 7-0 au Camp Nou du FC Barcelone.