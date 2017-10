Montpellier est bien l'équipe révélation de ce début du championnat de France de football.

Après avoir arraché le partage contre les deux premiers du classement, Paris et Monaco, la formation héraultaise s'est imposée vendredi à Saint-Etienne, le 4e, en match d'ouverture de la 10e journée (0-1). Le Standardman Isaac Mbenza a inscrit l'unique but de la rencontre (21e). Au classement, Montpellier (15 points) se hisse en 8e position, à deux unités seulement de Marseille (3e). Mbenza, qui s'est montré très remuant, est sorti à la 62e non sans avoir mis Stéphane Ruffier, le gardien stéphanois, à contribution.

PAYS-BAS: Grâce à un but de Fran Sol (33e), Willem II a réussi un bon coup à Groningue (0-1). Titulaire chez les vainqueurs, Ismail Azzaoui a été remplacé à la 63e tandis que Jordy Crux est resté sur le banc tout comme Kevin Begois, le gardien réserve de Groningue. Willem II s'est retrouvé en supériorité numérique suite à l'exclusion d'Ajdin Hrustica (23e). Grâce à ce succès, l'équipe de Tilburg (14e) revient à la hauteur de Groningue (13e) à égalité de points (9).

ALLEMAGNE: En division 2, Düsseldorf a battu Darmstadt (0-1). Les leaders ont inscrit leur seul but via l'ex-Gantois Emir Kujovic qui a trouvé l'ouverture d'entrée de jeu (2e). Prêté par le Standard, Benito Raman était une nouvelle fois titulaire. Averti (16e), il a été remplacé à la 74e par un défenseur.