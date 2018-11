Liverpool, 0-3 à Watford, et Manchester City, 0-4 à West Ham, se sont imposés largement en déplacement samedi lors de la treizième journée de Premier League. Manchester City, toujours en tête, conserve ainsi deux longueurs d'avance sur son dauphin Liverpool au classement.

Manchester City l'a emporté largement sur la pelouse de West Ham (0-4) grâce à des réalisations de D. Silva (11), Sterling (19) et Sane (34,90+3). Vincent Kompany, sur le banc, et Kevin De Bruyne, blessé au genou, n'ont pas pris part à la rencontre.

De son côté, Liverpool, avec Simon Mignolet sur le banc, a également pris les trois points en déplacement à Watford qui avait placé Christian Kabasele sur le banc. Salah (67), Alexander-Arnold (76) et Firmino (89) se sont chargés d'alimenter le marquoir tandis que le "Reds" Henderson était exclu pour un deuxième carton jaune à la 82e.

Manchester United, avec Romelu Lukaku titulaire et Marouane Fellaini dès la 60e, n'a pas eu la même réussite et a été accroché à domicile par Crystal Palace (0-0). Christian Benteke, blessé au genou, n'était pas présent parmi les visiteurs.

Enfin, Fulham, avec Denis Odoi, s'est imposé sur sa pelouse face à Southampton (3-2). L'ancien attaquant d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic (33, 63) a inscrit un doublé tandis que Schurrle (43) a marqué le troisième but de Fulham. Armstrong (18, 53) s'est lui offert un doublé pour Southampton.

Au classement, Manchester City (35 points) conserve la tête avec deux points d'avance sur Liverpool. Manchester United est septième avec 21 points. Suivent Watford en neuvième position (20 points), Crystal Palace quinzième avec neuf points et Fulham dix-neuvième avec huit unités.

Première défaite pour Chelsea

Tottenham s'est imposé à domicile samedi face à Chelsea (3-1) lors de la treizième journée de Premier League. Il n'y a désormais plus d'équipe invaincue dans le top 5 européen. Chelsea était en effet la dernière équipe à ne pas encore avoir perdu cette année toutes compétitions confondues. Eden Hazard est sorti en grimaçant en fin de rencontre.

Alli (8), Kane (16) et Son (55) ont été les bourreaux de Chelsea samedi. Eden Hazard, averti juste avant le repos, n'a rien pu faire pour empêcher son équipe de subir sa première défaite de la saison. De son côté, Tottenham (30 points), avec Toby Alderweireld titulaire, en profite pour grimper à la troisième place du classement au profit de ... Chelsea (28 points) qui glisse à la quatrième position.

À noter que les "Spurs" ont évolué toute la partie avec Jan Verthongen sur le banc. Mousa Dembele n'était pas sur la feuille de match suite à une blessure à la cheville.

Aux Pays-Bas, NAC Breda, avec Arno Verschueren titulaire et Robbie Haemhouts sur le banc, s'est incliné à domicile face à l'Ajax Amsterdam (0-3) lors de la 13e journée de championnat. Mashart contre son camp (40), Labyad (55) et Huntelaar (90+3) ont inscrit les buts ajacides. Breda reste ainsi dix-huitième et lanterne rouge au classement avec huit points.

En Super League grecque, l'AEK Athènes a été battu sur la pelouse du Panetolikos (2-1) lors de la onzième journée du championnat de Grèce. Viktor Klonaridis, monté au jeu à la 60e, n'a rien pu faire pour empêcher les visiteurs de s'incliner. L'AEK est sixième avec dix-sept unités.

Premiership

Le Celtic Glasgow s'est imposé samedi sur la pelouse d'Hamilton (0-3) lors de la quatorzième journée de Premiership. Les coéquipiers de Dedryck Boyata, titulaire dans l'axe de la défense, prennent ainsi seuls la tête du championnat d'Ecosse.

Ryan Christie (13e), Scott Martin contre son camp (68e), et Leight Griffiths (81e) ont assuré une large victoire au Celtic Glasgow en déplacement à Hamilton. Les troupes de Brendan Rodgers (29 points) comptent désormais trois points d'avance sur Hearts, deuxième, en attendant le déplacement cet après-midi des coéquipiers de l'ancien milieu de terrain du FC Brussels et d'Anderlecht Arnaud Sutchuin Djoum à St.Mirren. Le Celtic Glasgow a toutefois un match de retard à disputer.

Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a glané sa quatorzième victoire en autant de rencontres dans le championnat de France samedi à domicile face à Toulouse (1-0). Les Parisiens s'en sont remis cette fois à leur buteur uruguayen Edinson Cavani (9).

Privées de Neymar et de Kylian Mbappe, sortis blessés en semaine avec leur sélection respective (adducteur pour le Brésilien, épaule pour le Français), les troupes de Thomas Tuchel l'ont toutefois emporté face à Toulouse sur la plus petite des marges au Parc des Princes. Les coéquipiers de Thomas Meunier, titulaire et sorti à la 70e, préparent ainsi au mieux la réception de Liverpool mercredi en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain caracole en tête de la Ligue 1 avec 42 points, quinze de plus que son dauphin Lyon. Toulouse, avec Aaron Iseka Leya pendant 75 minutes, reste coincé à la quinzième position avec quatorze unités.

En Espagne, Valence s'est imposé largement à domicile face au Rayo Vallecano (3-0) lors de la treizième journée de championnat. Mina (35, 61) et Gameiro ont assuré une victoire tranquille pour les coéquipiers de Michy Batshuayi. Le Diable Rouge est quant à lui resté toute la rencontre sur le banc. Au classement, Valence est huitième avec dix-sept points.

Bundesliga

Le Fortuna Dusseldorf a obtenu le point du match nul samedi sur la pelouse du Bayern Munich (3-3) dans les derniers instants de la rencontre lors de la douzième journée de Bundesliga. L'international espoirs Dodi Lukebakio (44, 78, 90+3) a inscrit les trois buts des visiteurs dont le dernier dans le temps additionnel.

Dodi Lukebakio comptabilise désormais cinq buts en Bundesliga. Le jeune Belge, 21 ans, a surtout permis à son équipe du Fortuna Dusseldorf de rapporter un point de son périlleux déplacement à l'Allianz Arena. Tout avait pourtant mal commencé pour les visiteurs qui encaissaient rapidement deux buts des oeuvres de Sule (17) et de Muller (20). Lukebakio permettait toutefois à Dusseldorf de réduire l'écart juste avant le repos. Muller, une nouvelle fois, redonnait deux buts d'avance aux Bavarois à l'approche de l'heure de jeu (58) mais Lukebakio maintenait l'espoir d'un exploit à la 78e en inscrivant son deuxième but de l'après-midi.

Alors que l'on se dirigeait vers une victoire munichoise, l'ancien joueur de Charleroi plaçait son tir entre les jambes de Manuel Neuer pour offrir un point inespéré aux visiteurs dans les ultimes instants du match (90e+3). Benito Raman est monté au jeu à la 70e alors que le score était de 3-1. Avec ce match nul, Dusseldorf est dix-septième avec neuf points.

Le Borussia Dortmund (30 points), avec Axel Witsel sur le terrain toute la rencontre, en profite pour prendre neuf points d'avance en tête du classement sur le Bayern Munich, cinquième, après sa victoire à Mayence (1-2). Alcacer (66) et Piszczek (76) ont assuré la victoire du leader malgré l'égalisation temporaire de Quaison (70).

Enfin, Wolfsburg et Koen Casteels, titulaire, l'ont emporté sur la plus petite des marges à domicile face au RB Leipzig (1-0) grâce à une réalisation de Roussillon (50). Wolfsburg grimpe ainsi à la neuvième position avec quinze unités.

Liga

Le Real Madrid s'est incliné lourdement samedi après-midi lors de treizième journée de Liga sur la pelouse d'Eibar (3-0). Il s'agit de la première défaite pour les "Merengues" depuis l'intronisation du nouveau coach Santiago Solari.

Le Real était déjà mené 1-0 à la pause à Eibar. Gonzalo Escalante a, en effet, ouvert le score après seulement seize minutes pour les locaux. En cinq minutes folles après le repos, le marquoir affichait 3-0. Sergi Enrich (52) et Kike Garcia (57) trompaient coup sur coup Thibaut Courtois. Le Diable Rouge a ensuite dû s'illustrer à deux reprises pour que le score ne prenne pas des allures de correction. Courtois vit des moments difficiles depuis quelques semaines après avoir encaissé cinq buts avec la Belgique dimanche en Suisse (5-2) et avoir pris le même tarif lors du classico à Barcelone le mois dernier (5-1).

Les Madrilènes manquent également l'occasion de se rapprocher de la tête du classement. En cas de victoire - avec un match de plus au compteur - ils auraient pu revenir à un point du leader le FC Barcelone. Les Catalans se déplacent en plus à l'Atletico Madrid samedi soir dans le choc de cette journée. Le Real reste finalement à la sixième place du classement avec vingt unités et comptent seulement deux points de plus qu'Eibar.

La défaite des coéquipiers de Thibaut Courtois est aussi la première sous l'ère Solari. Fin octobre, l'ancien international argentin est devenu entraîneur ad interim du Real Madrid en remplacement de Julen Lopetegui, limogé après la débacle survenue au Camp Nou. L'"effet Solari" s'est tout de suite fait ressentir avec quatre victoires en autant de matches toutes compétitions confondues et un goal average de +13 (15-2). Ces résultats ont convaincu les dirigeants de faire confiance à Solari et de le présenter officiellement lors de la trêve internationale. C'était également indispensable car un interim ne peut durer que deux semaines selon le règlement fédéral.

Super Lig

Le portier Ruud Boffin, formé au Racing Genk, s'est incliné avec Antalyaspor sur la pelouse d'Erzurum BB (1-0) lors de la treizième journée du championnat de Turquie. Diego Angelo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 76e ... contre son camp. Au classement, Antalyaspor (20 points) reste cinquième.