Celta de Vigo est allé gagner 1-4 à Valence en match aller des 8es de finale de la Coupe du Roi en Espagne mardi. A la pause, Vigo menait déjà 0-3.

Théo Bongonda a joué les 90 minutes pour Vigo inscrivant le 2e but des siens (à la 15e minute) et distillant l'assist tant sur le 3e que le 4e but face à une équipe de Valence qui a vu son entraîneur Cesare Prandelli démissionner la semaine dernière.

Zakaria Bakkali est monté à l'heure de jeu du côté de Valence. Le match retour est prévu le 12 janvier.

Par ailleurs, Igor De Camargo et APOEL Nicosie ont été gagner à Anagennisi (2-4), la lanterne rouge, lors de la 17e journée du championnat de Chypre. De Camargo a joué l'entièreté de la rencontre. APOEL Nicosie reste leader avec 40 points, soit un de plus que le premier poursuivant, l'AEK Larnaca.

En Espagne toujours, souffrant encore du tendon d'Achille, Yannick Carrasco n'a pas participé à la victoire de l'Atletico Madrid, 0-2 à Las Palmas en 8es de finale aller de la Coupe du Roi.





ANGLETERRE

Benteke, blessé, et Kabasele battus en Premier League

Crystal Palace et Christian Benteke ont réalisé une bien mauvaise opération en s'inclinant face à Swansea, la lanterne rouge, pour le compte de la 20e journée du championnat d'Angleterre mardi. Christian Kabasele, pourtant titulaire avec Watford, s'est incliné lui aussi, à Stoke City. Hull a annoncé qu'il remerciait son entraîneur, Mike Phelan.

Titulaire à Crystal Palace, Christian Benteke s'est fait soigner l'épaule en première période et est sorti à la mi-temps. Crystal Palace s'est incliné 1-2 face à Swansea pour le premier match de Paul Clement, l'ex-adjoint du Bayern, à sa tête.

Du côté de Watford, Kabasele était titulaire, mais Watford a aussi perdu, 2 à 0 à Stoke City.

Cela se resserre ainsi en bas de tableau. Crystal Palace est pour l'heure toujours en zone sauve avec 16 points, mais ne possède plus qu'un point d'avance sur Sunderland eet Swansea. Hull est de nouveau lanterne rouge avec 13 points et vient de remercier son entraîneur Mike Phelan après deux mois sans victoire. Watford ne fait pas une bonne opération non plus, 14e avec 22 points.

Arsenal a réussi lui un incroyable come-back. Les Gunners ont partagé l'enjeu à Bournemouth 3 à 3, après avoir été mené 3 à 0 jusqu'à 20 minutes du terme, Olivier Giroud égalisant des les arrêts de jeu.

