Tottenham a remporté le derby face à Fulham samedi dans un match comptant pour la deuxième journée du championnat d'Angleterre de football (3-1).

Angleterre

Tottenham s'offre un derby

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen étaient titulaires sur les flancs d'une défense à trois avec Davinson Sanchez, qui a cédé sa place à Moussa Dembélé (64e). Lucas a ouvert la marque pour les Spurs (43e, 1-0) et Aleksandar Mtrovic a égalisé peu après (52e, 1-1). Mais une bombe de Kieran Trippier (74e, 2-1) et un ballon placé dans l'angle inférieur droit de Harry Kane (77e, 3-1) ont permis aux Spurs de prendre la tête du classement avec 6 points tout comme Bournemouth, vainqueur à West Ham (1-2).

Wolverhampton s'est incliné à Leicester (2-0). Leander Dendoncker ne figurait toujours pas dans la sélection des Wolves.

Hazard monte et fait la différence

Réserviste tout comme la semaine précédente à Huddersfield, Eden Hazard a dynamisé le jeu de Chelsea lors de sa montée au jeu samedi face à Arsenal. Le capitaine des Diables, qui a remplacé Willian (61e), a donné à Marcos Alonso le but de la victoire (81e, 3-2).

Tout avait bien débuté pour les Blues, qui ont rapidement creusé un écart de deux buts par Pedro (9e, 1-0) et Alvaro Morata (20e, 2-0). Mais les Gunners sont revenus à la marque grâce à Henrikh Mkhitaryan (37e, 2-1) et Alex Iwobi (41e, 2-2). A la reprise, Chelsea a accusé le coup et Maurizio Sarri a décidé de changer complètement le jeu. Le coach italien a fait appel à Hazard qui, comme la semaine précédente, a pris un maximum de ballons. Il a aussi multiplié les dribbles efficaces au point de devenir le héros de son équipe en délivrant la passe décisive à Alonso (81e, 3-2). A la surprise générale, Sarri n'a pas titularisé Hazard, cela ne devrait plus être le cas à Newcastle le 26 août.

Les Blues, qui avaient gagné à Huddersfield lors de la première journée (0-3), s'emparent provisoirement de la première place au goal-average. Ils comptent six points comme Tottenham, vainqueur de Fulham (3-1) et Bornemouth, tombeur de West-Ham (1-2).

Italie

Naples s'impose, Mertens monte au jeu



Naples a débuté son championnat d'Italie de football par un succès à La Lazio (1-2) samedi. Dries Mertens est monté au jeu (76e) alors que la marque était déjà acquise.

Naples s'est imposé au stade Olympique de Rome après avoir été mené à la marque sur un but signé Ciro Immobile (25e, 1-0). Les équipiers de Mertens ont répondu par Arek Milik (45e+2, 1-1) et Lorenzo Insigne (59e, 1-2).

France

Le PSG, avec Meunier, s'impose à Guingamp (1-3)

Kylian Mbappé, qui est monté au jeu à la mi-temps, n'a pas manqué son retour à la compétition. L'attaquant a signé un doublé (82e, 90e) lors de la victoire du PSG à Guingamp samedi (1-3). Neymar avait répondu sur penalty (53e) au but d'ouverture de Nolan Roux (20e, 1-0). Thomas Meunier a disputé l'intégralité de la rencontre. Les Sangermanois, qui avaient gagné contre Caen lors de la première journée (3-0), s'emparent provisoirement de la première place. Monaco reçoit Lille en soirée alors que Marseille clôtura cette 2e journée dimanche en se rendant chez les promus de Nîmes.

En Allemagne, on disputait les 32e de finale de la Coupe. Koen Casteels était dans le but de Wolfsburg contre SV Elversberg, une équipe de D4. Après une première mi-temps peu animée, Wolfsburg s'est montré plus dangereux mais n'a trouvé qu'une seule fois la faille par Daniel Ginczek (76e, 0-1).

Monaco, avec Tielemans titulaire, n'a pas réussi à s'imposer contre Lille (0-0).

Guère inspiré, Monaco n'a jamais trouvé l'ouverture face à Lille pour sa première au stade Louis-II. Les joueurs de Jardim auraient pourtant pu arracher la victoire lorsque Falcao a obtenu un penalty après avoir été ceinturé par Zeki Celik. Mais le Colombien a vu sa frappe repoussée par Mike Maignan.

Ce fut la seule frappe cadrée des joueurs du Rocher sur l'ensemble de la rencontre.

Chine

Troisième victoire en quatre matches pour Carrasco et Dalian Yifang

Dalian Yifang a battu Henan Jianye 2-1 samedi pour le compte de la 19e journée de la Super League chinoise. Le Diable Rouge Yannick Carrasco a disputé l'intégralité de la rencontre. Les deux buts locaux ont été inscrits par le Zimbabwéen Nyasha Mushekwi, dont les supporters d'Ostende se souviennent du passage dans l'ancien club de Marc Coucke lors de la saison 2013-2014.

Le Portugais Vaz Te avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs à la 34e. Mais Mushekwi a égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps, avant de donner l'avantage à Dalian Yifang à la 50e.

Il s'agit de la troisième victoire en quatre rencontres de l'équipe de Carrasco, qui dépasse Henan Jianye au classement, pour s'installer à la treizième place (sur seize).