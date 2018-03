Ce samedi, Séville reçoit Barcelone dans le choc de la 30e journée de Liga. Les Andalous pourront compter sur leur tout nouvel international français, Wissam Ben Yedder, auteur d'un retentissant doublé contre ManU en Ligue des Champions. Ses premières minutes en sélections, à 27, l'ancien Toulousain aurait pourtant pu y prétendre bien avant.

"J’ai eu un flash-back" a avoué Wissam Ben Yedder au journal l’Équipe, lorsqu’il a appris sa sélection en équipe de France pour les matches amicaux contre la Colombie et en Russie. Ses pensées l’ont sûrement ramené à son dernier rendez-vous avec le maillot bleu, en 2012, avec les U21. Entre deux matchs de qualifications à l’Euro Espoirs, le natif de Sarcelles fait une virée nocturne avec ses coéquipiers Antoine Griezmann et Yann M’Vila. Résultat, un an de suspension de l’équipe de France, dont quatre mois avec sursis…