"Pour moi, il n’y a pas débat parce que tout le monde est important. J’ai deux grands joueurs à ce poste, avec un troisième grand joueur qui est Mariano. On est couvert de ce côté-là, alors que, l’année dernière, Karim Benzema était tout seul en pointe."

Fin octobre, Zinédine Zidane maniait la langue de bois au moment où une question faisait déjà son apparition avec acuité : qui de Benzema ou de Morata devait épauler Cristiano Ronaldo en attaque ? Près de quatre mois plus tard, la question est toujours d’actualité. Samedi dernier, face à Osasuna (lanterne rouge de la Liga), il a adressé une passe décisive, mais n’est pas parvenu à tromper la vigilance de Sirigu. Son dernier but en championnat, son cinquième de la saison, il l’a inscrit face à Grenade le 7 janvier. Sur ses cinq réalisations, deux ont véritablement fait gagner des points à son équipe (comprenez par là que quand il signe le 2-0 d’une victoire se ponctuant sur un 5-0, sa contribution n’est pas aussi décisive) : trois exactement (pour un succès et un partage).

Álvaro Morata ne brille pas forcément davantage avec ses stats : ses six buts ont toutefois rapporté six points en Liga (il a été décisif dans trois victoires de son équipe).

De manière absolue, toutefois, l’attaquant espagnol a une longueur d’avance avec, toutes compétitions confondues cette saison, une action décisive (but ou assist) toutes les 77 minutes à opposer aux 104 minutes du Français.

Mais ce qui pose aussi problème aux supporters castillans, c’est cette préférence accordée par Zinédine Zidane à son compatriote dont la nonchalance manifestée sur le terrain est clivante quand on la compare avec la grinta de l’enfant du pays.

Les aficionados du pays n’ont certainement pas oublié l’attachement du produit de la Fabrica à son club, malgré qu’il ait dû s’expatrier à la Juventus pour exploser.

Comme ils se souviennent certainement de ses déclarations après l’élimination des œuvres de la Juve, en demi-finale de la Ligue des Champions 2015-16 : "Je n’ai pas exulté, j’ai fait mon travail. J’ai trop de respect pour les supporters madrilènes", expliquait-il à beIN Sports. "Le sourire, je ne l’ai pas aujourd’hui; il faut que les jours passent. Je pourrais marquer mille buts contre le Real que je n’en aimerais aucun."

Karim Benzema ne peut pas avancer cet indéfectible et réciproque amour avec le Real. Mais il garde l’estime de ses dirigeants qui devraient lui faire parapher un nouveau contrat qui prolongerait son bail (qui court jusqu’en 2019) aux alentours de 2022, augmentation salariale à la clef. De quoi décourager l’Espagnol de 24 ans ? Gonzalo Higuaín, Emmanuel Adebayor, Chicharito ou le prodige Jesé Rodríguez se sont cassé les dents sur le Bleu.