Alors que le Boxing Day se profile ce lundi, la DH vous propose de passer en revue les six prétendants au titre de Premier League avant la période cruciale et intense des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, Arsenal, 4e.

Le joueur en forme: Kevin De Bruyne, Mister assists





On ne le présente plus. Depuis le début de la saison, Kevin De Bruyne est le joueur le plus régulier de Manchester City. Capable de jouer à tous les postes offensifs ("J’apprends parfois deux heures avant les matches où je serai positionné", expliquait-il récemment), il a prouvé qu’il pouvait avoir une emprise sur les rencontres quelle que soit sa position. Un véritable don du ciel pour Pep Guardiola, qui peut innover tactiquement sans jamais perturber son rouquin.

Avec neuf passes décisives en Premier League depuis le début de la saison, le Diable est, de loin, le meilleur passeur du championnat anglais. Mais son influence ne se limite pas à sa (géniale) dernière passe. KDB a aussi marqué deux buts, dont un, très important, à Manchester United. Dans le jeu, il a également prouvé son importance. Ses déplacements, ses appels et son sens du placement offrent souvent des espaces à ses équipiers, comme cela a encore été le cas sur l’égalisation de Sané contre Arsenal dimanche dernier. Vous avez dit indispensable ?





Le calendrier: un choc déterminant face à Liverpool





C’est chez la lanterne rouge de Premier League, Hull City, que les Citizens passeront le Boxing Day. La victoire y est impérative, d’autant que dans la foulée, les joueurs de Guardiola se déplaceront à Liverpool pour le choc du réveillon, le 31 décembre. Un véritable match à six points pour deux équipes qui auront à cœur de terminer l’année en beauté en ne laissant pas Chelsea filer vers le titre. Un match qui marquera également le retour de Sergio Agüero (dix buts marqués en championnat), après quatre matches de suspension. Deux petits jours après ce sommet à Anfield, c’est face à Burnley que les Skyblues tenteront de terminer sur note positive la première période de fêtes de Pep Guardiola, qui n’a jamais été habitué à jouer des matches entre Noël et nouvel an…





La forme actuelle: des hauts et des bas





Manchester City a douté. Mais Manchester City s’est relancé. Après deux défaites traumatisantes (et un peu inquiétantes) face à Chelsea (1-3) puis, surtout, à Leicester (4-2), où le début de match a été catastrophique, les Citizens semblaient à bout de souffle, incapables de mettre en pratique les idées d’un Pep Guardiola qui cherchait encore la bonne formule. Mais ils ont prouvé, contre Watford (2-0), puis Arsenal (2-1), qu’ils étaient toujours cette équipe capable de prendre le jeu à son compte, avec autorité, comme elle l’avait si bien fait en début de championnat. "Le football anglais est spécifique, je dois encore m’y adapter", avouait Pep Guardiola récemment. "Le ballon passe plus de temps en l’air qu’au sol et le pressing a donc moins d’efficacité. Mais je ne vais pas renier mes principes pour autant. Je suis convaincu qu’on peut jouer de la manière dont je désire." C’est le moment de le montrer.





Le joueur dont on attend beaucoup: Yaya Touré, le revenant





Son retour a fait du bien à Manchester City. Banni par Pep Guardiola en début de saison suite aux propos injurieux tenus par son agent sur le coach catalan, Yaya Touré est revenu dans le onze de base des Citizens il y a un peu plus d’un mois. Et d’emblée, il a inscrit un doublé, offrant la victoire à son équipe face à Crystal Palace (1-2). Depuis ce match, l’Ivoirien est redevenu un titulaire indiscutable au milieu de terrain, où son volume de jeu offre plus de possibilités à Guardiola. Une belle revanche. "J’étais préparé mentalement et je savais qu’un jour, le coach aurait besoin de moi. Je suis professionnel, mais je veux toujours m’améliorer", indiquait récemment le médian. Il aura encore l’occasion de marquer des points dans les jours à venir.