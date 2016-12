Le joueur en forme: Alli, la jeunesse au pouvoir

Il incarne le nouveau Tottenham. Celui qui a pris conscience de son talent et de ses capacités à rivaliser avec les meilleurs. À 20 ans à peine, Dele Alli est considéré comme la future star du football anglais. Techniquement supérieur à la moyenne, sa capacité de passe et son sens du but font de lui un des médians les plus élégants dePremier League. Encore buteur face à Burnley la semaine dernière, Dele, comme il est indiqué sur son maillot ("car je n’ai pas de connexion avec le nom Alli") compte déjà quatre buts et deux passes décisives en championnat cette saison. "C’est un joueur fantastique", expliquait Osvaldo Ardiles, ancien médian et légende des Spurs. "Il est très jeune et son futur s’annonce brillant. Il peut devenir un des meilleurs joueurs d’Angleterre. Mais il faut lui laisser le temps de grandir et ne pas le critiquer trop rapidement." Afin d’éviter de le voir partir rapidement vers d’autres cieux, lui qui est convoité par le PSG. Mais Tottenham n’a aucune intention de la laisser filer. Pour preuve : Pochettino l’a déclaré "intransférable" il y a quelques semaines…

(...)

