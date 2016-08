Branislav Ivanovic: "Hazard peut décider du titre"

Championnats étrangers





Dans la foulée d'un bon Euro, Eden Hazard démarre ce championnat anglais pied au plancher. Quel contraste avec le joueur emprunté et peu inspiré d'il y a un an. Cette saison, les Blues sont revigorés et leur jeu nettement plus châtoyant. Une situation à laquelle a réagi Branislav Ivanovic après la victoire 3-0 acquise face au Burnley de Steven Defour.





Selon le défenseur serbe, le Diable rouge pourrait avoir une importance capitale dans le déroulement de cette nouvelle Premier League. "Pour beaucoup de gens, Eden Hazard est l'un des meilleurs joueurs au monde, surtout après un performance comme celle-ci (NdlR: il a inscrit son deuxième but de la saison et délivré un superbe match)", a-t-il déclaré. "Tout le monde voit ce qu'Eden accompli, notamment ce mois-ci. Et selon moi, il est le joueur qui peut décider du titre et de chaque rencontre que l'on joue."





"Tout le monde espère que l'on continuera à voir les mêmes perfs que celles qu'il sortait il y a deux ans", poursuit le joueur de trente-deux ans. "Avec ça, on peut accomplir des choses incroyables." Comme remporter un titre avec huit points d'avance et une League Cup...