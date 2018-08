Kylian Mbappé a repris l'entrainement avec le Paris Saint-Germain. Il y a donc trouvé Gianluigi Buffon, qui a signé en capitale française en début de mercato.





Buffon met le Français de 19 ans en garde sur les dangers qui entourent un joueur qui devient aussi fort à son jeune âge.





Ce n'est pas la première fois que Buffon et Mbappé se croisent sur un terrain puisqu'ils s'étaient affrontés en demi finale de la Ligue des Champions 2016-2017.





Mbappé avait alors déjà convaincu 'Gigi'. Dans une interview accordée au magazine du PSG, Buffon encense le meilleur jeune de la Coupe du Monde 2018: "Quand j’ai parlé avec Andrea Barzagli (à la fin du match), qui est l’un de mes grands amis, il m’a dit 'Gigi, en vingt ans de carrière, j’ai rarement vu un joueur si rapide, courir si vite avec le ballon. J’ai eu du mal à le marquer.' Barzagli, quand il est concentré et en forme, il est vraiment un très grand défenseur. Il est évident que Mbappé possède quelque chose de plus que les autres. J’espère qu’il va rester humble et conserver cette envie de progresser et de se sacrifier. Si c’est le cas, il marquera l’histoire du foot et il écrira des pages incroyables de ce sport."