Le Hertha Berlin s'est imposé dimanche à Schalke 2-0 grâce à un doublé du Slovaque Ondrej Duda, pour prendre avec six points la troisième place du classement derrière le Bayern et Wolfsburg, qui comptent aussi deux victoires après deux journées.

Dortmund est quatrième avec quatre points.

Schalke, vice-champion la saison dernière, a pour sa part totalement raté son départ, avec deux défaites pour ses deux premiers matches.

L'équipe de Gelsenkirchen a perdu son jeune talent Leon Goretzka parti au Bayern en fin de contrat, et récupéré en toute fin de mercato l'international Sebastian Rudy, vendu 16 millions par le même Bayern. Mais le jeune coach Domenico Tedesco, porté aux nues la saison dernière, n'a visiblement pas encore trouvé en cette rentrée l'équilibre qui permettrait à son équipe de se mêler de nouveau à la course en tête.

Le match s'est joué en fait à la fin du premier quart d'heure, en moins de deux minutes: Daniel Caligiuri a d'abord manqué pour Schalke un penalty accordé pour une main après intervention de l'assistant vidéo. Et sur le contre, Duda a marqué pour le Hertha à l'arrivée d'une superbe action collective (15e).

Leipzig à l'arrêt

Le deuxième but est survenu dans le temps additionnel. Alors que Schalke pressait sur le but berlinois, Dennis Jastrzembski s'est échappé en contre. Yevhen Konoplyanka l'a bousculé à l'entrée de la surface: carton rouge et coup franc, que Duda a superbement transformé à la 90+6e minute.

Dans l'autre match de ce dimanche, Leipzig a été tenu en échec à domicile par le promu Düsseldorf (1-1) après avoir été mené.

L'ancien Parisien Jean-Kevin Augustin a égalisé à la 68e minute, répondant au but de Matthias Zimmermann à la 47e.

L'international espoir français de 21 ans établit ainsi un nouveau record interne au RB Leipzig, en devenant le premier joueur du club à marquer lors de quatre matches consécutifs de Championnat depuis la montée en première division en 2016.

Le RB, qui avait terminé vice-champion lors de sa première saison dans l'élite, réalise cependant le plus mauvais départ de sa jeune histoire: il occupe provisoirement la 14e place avec un seul point.

Le départ de son meneur de jeu Naby Keita pour Liverpool n'a pas été compensé par un joueur de même calibre, malgré la relative puissance financière du club propriété de Red Bull.

Après la trêve internationale, la Bundesliga reprend le 14 septembre avec notamment Bayern - Leverkusen et Wolfsburg - Hertha.