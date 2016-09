Bundesliga: le Bayern seul en tête, Dortmund reste sur sa lancée

Championnats étrangers

Découvrez les résultats de la Bundesliga.

Les puissants tiennent leur rang! Le Bayern s'est hissé mercredi seul en tête de la Bundesliga, avec une victoire 3-0 sur Berlin, tandis que Dortmund, qui marche sur l'eau depuis une semaine, est remonté à la troisième place.

Un surprenant Cologne, vainqueur mercredi 3-1 à l'extérieur à Schalke, s'est glissé entre les deux à la deuxième place, à deux points du Bayern.

A une semaine de la double confrontation contre les clubs de Madrid en Ligue des champions, les deux géants allemands sont donc au sommet de leur forme.

Le Bayern, qui se déplacera à l'Atletico, reste sur sept victoires en sept matches cette saison, avec 26 buts marqués et un seul encaissé. Il mène la danse en championnat avec 12 points.

Le Hertha, co-leader jusqu'à mercredi soir, n'a pas résisté au rouleau compresseur bavarois.

"C'était difficile", a admis l'entraîneur du Hertha Pal Dardai, plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs: "On ne peut pas se comparer avec les meilleurs joueurs du monde, nous étions là pour apprendre, le Bayern a mérité sa victoire".

Ribéry, qui réalise à 33 ans un début de saison tonitruant, a marqué le premier but après un extraordinaire slalom dans la surface, au milieu d'une forêt de joueurs. Thiago a doublé la marque à la 68e, et Robben, entré sur le terrain à la 64e minute pour son grand retour après une longue blessure, a scellé le score à la 72e d'un beau tir enrobé en lucarne.

Carlo Ancelotti a en outre enregistré la rentrée comme titulaire de Jerome Boateng, élu joueur de l'année en Allemagne la saison dernière, mais blessé depuis l'Euro-2016 en France.





Série historique à Dortmund

Et que dire de Dortmund, qui accueillera le Real mardi prochain? Le Borussia reste sur une série historique de... 17 buts inscrits dans ses trois derniers matches! (Dont un 6-0 à l'extérieur en C1 contre Legia Varsovie).

Mardi soir, le jeune Français Dembélé et ses coéquipiers ont fait voler en éclat Wolfsburg, balayé 5-1 devant son public. Dembélé, qui prend un peu plus d'assurance à chaque match, a marqué le troisième but de son équipe. Aubameyang a marqué deux fois et Guerreiro une fois.

Derrière, le phénomène RB Leipzig, 6e avec 8 points, est toujours invaincu en championnat cette saison. Les nouveaux promus, qui font montre d'une remarquable rigueur tactique défensive, ont cependant concédé le nul au Borussia Mönchengladbach (1-1) mercredi soir.

Le Borussia, qui reçoit Barcelone la semaine prochaine en Ligue des champions, a égalisé à la 84e par l'international américain Fabian Johnson. Mönchengladbach, désormais 8e avec 7 points, devra élever son niveau s'il veut résister à la "MSN" (Messi, Suarez, Neymar) en pleine réussite actuellement.

Leverkusen, qui se déplace lui à Monaco en Ligue des Champions la semaine prochaine, a rendu une copie bien terne contre Augsbourg (0-0). Pour la deuxième fois en deux matches, le Bayer a raté un pénalty en fin de match qui aurait rapporté des points. Cette fois par Aranguiz (72e). Samedi, c'est Hernandez qui avait manqué le sien contre Francfort à la 88e minute, alors que le score était de 2-1 pour Francfort.

Leverkusen est 12e avec 4 points.

Schalke enfin, vainqueur à Nice en Europa League la semaine dernière, a marqué son tout premier but de la saison en Bundesliga par Huntelaar à la 36e minute, mais reste, avec le Werder Brême, la seule équipe à zéro points après cette quatrième journée.