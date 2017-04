Le Bayern Munich sera sacré champion d'Allemagne, dès la 31e journée, s'il s'impose samedi à Wolfsburg (18h30), son dauphin Leipzig ayant été tenu en échec à domicile 0-0 par l'avant-dernier Ingolstadt dans l'après-midi.

Avant ce match, le Bayern compte 70 points et Leipzig 63. En cas de victoire, les Bavarois porteront donc leur avance à 10 unités, un avantage décisif puisqu'il ne restera plus que trois journées à disputer.

Les champions en titre restent sur cinq matches sans victoire et une humiliante élimination à domicile en demi-finale de coupe d'Allemagne contre Dortmund (2-3), et auront besoin de retrouver leur football pour s'imposer sur la pelouse du 14e, pour qui chaque point compte dans la lutte pour le maintien.

"Nous n'allons leur faire aucun cadeau, nous allons nous battre pour chaque mètre de terrain et tout faire pour marquer des points", a promis l'entraîneur de Wolfsburg Andries Jonker.

Leipzig, qui avait besoin d'une victoire pour se rapprocher d'une qualification directe pour la Ligue des champions, a pour sa part laissé filer une chance contre l'avant-dernier du classement.

Plus anecdotique, le club saxon n'a pas non plus égalé ce samedi le record de victoires pour un nouveau promu en Bundesliga (20), mais il lui reste trois matches pour entrer dans l'histoire des statistiques.

Dans la lutte pour le podium, le RB conserve toutefois sa deuxième place avec 63 points, devant Dortmund (57 pts) également tenu en échec à domicile 0-0 par le FC Cologne. Hoffenheim, quatrième en embuscade avec 55 points, peut fait la bonne opération dimanche en recevant Francfort.

Le RB Leipzig a pourtant dominé Ingolstadt, et s'est même retrouvé à 11 contre 10 en toute fin de match après l'expulsion d'Alfredo Morales pour deux avertissements à la 86e minute. Les hommes de Red Bull se sont créé d'entrée les meilleures occasions, notamment par Yussuf Poulsen (10e) et Timo Werner (23e et 34e).

En seconde période, une ouverture géniale de Keita pour Poulsen (52e) aurait pu être récompensée, mais l'international danois ne concluait pas.

A Dortmund, l'entraîneur Thomas Tuchel avait laissé au repos en début de match Raphaël Guerreiro et Ousmane Dembélé, deux des héros de la victoire en coupe mardi à Munich. "Nous avons besoin d'eux en fin de rencontre, et en ce moment ce serait un risque de les faire jouer 90 minutes", s'était justifié le coach.

Les deux hommes sont rentrés ensemble à la 66e minute, Dembélé a affolé la défense adverse comme à son habitude, mais en vain.