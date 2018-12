Il aura fallu de la patience à Mönchengladbach pour venir à bout de Stuttgart (3-0) dimanche, mais le Borussia conserve bel et bien sa deuxième place, à sept points du leader Dortmund et deux points devant le Bayern Munich au soir de la 14e journée de Bundesliga.

Le Borussia reste la seule équipe allemande a avoir remporté tous ses matches à domicile cette saison.

L'entraîneur de Mönchengladbach, Dieter Hecking, avait prévenu ses joueurs: face à la défense renforcée du VfB, qui vient juste de s'extirper de la zone de relégation avec deux victoires sur ses trois derniers matches, il faudrait faire preuve de sang froid.

De fait, les attaquants du Borussia ont longtemps buté sur l'arrière-garde compacte des Souabes. Alassane Pléa, Ibrahima Traore ou Tobias Strobl ont eu des occasions franches en première période, mais le gardien de Stuttgart Ron-Robert Zieler a sorti quelques parades de grande classe.

C'est finalement le coaching de Dieter Hecking qui a débloqué la situation. Les deux jokers entrés à la 61e minute, le Brésilien de 33 ans Raffael et l'Allemand Florian Neuhaus, ont marqué coup sur coup (69e et 77e). A la 84e minute, le champion du monde français de Stuttgart, Benjamin Pavard, a marqué contre son camp le troisième but, et est sorti dans la foulée, souffrant apparemment de la cuisse.

Cette deuxième place ne tourne pas la tête de Mönchengladbach, qui cultive la modestie: "Nous ne voulons pas être regardés comme des candidats au titre, mais comme une équipe qui joue un bon football semaine après semaine. Nous ne sommes pas des rivaux de Dortmund", avait lâché la veille du match Dieter Hecking, qui doit maintenant préparer un difficile déplacement à Hoffenheim samedi prochain.

Pour Stuttgart, cette défaite sur la pelouse du deuxième n'est pas vraiment une surprise, mais casse l'élan du club qui tente de s'éloigner de la zone rouge. Le VfB reste en 15e position avec 11 points en 14 journées, à égalité de points avec le 16e Nuremberg, qui occupe la place de barragiste en fin de saison.