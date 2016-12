Ses différents passages au Standard, sa coéquipiers, sa forme actuelle... et ses hobbys, Mehdi Carcela est l'invité du Samedi de la Dernière Heure.

Mehdi Carcela est un homme pressé… et on le comprend. Il est un peu plus de dix-huit heures, jeudi, lorsqu’il pose le pied sur le tarmac de l’aéroport de Zaventem."C’est la première fois que je reviens depuis que j’ai signé à Grenade, l’été dernier. Nous avons rarement un jour de congé et lorsque c’est le cas, c’est impossible de prendre l’avion pour rentrer en Belgique", dit-il. Le programme est donc chargé avec, en vingt-quatre heures, l’envie de voir toute sa famille et ses amis. L’interview se déroule donc lors du trajet entre Bruxelles et Liège, assis sur la banquette arrière.

{{4}}



Malgré son emploi du temps chargé, l’idole de Sclessin n’a pas changé. Ses différents déménagements n’ont pas altéré une pointe d’accent liégeois qui trahit immédiatement ses racines. Sourire, décontraction, bons mots : Mehdi Carcela n’a rien perdu d’une personnalité qui lui a souvent permis de rapidement s’intégrer très facilement partout où il est passé. "La vie espagnole est plus ou moins similaire à celle que j’ai connue à Liège. Grenade est une très belle ville avec des montagnes qui culminent à deux mille mètres. Malgré tout, je préfère passer un maximum de temps chez moi avec mon cousin et mon petit frère, qui me rendent régulièrement visite", explique-t-il. "Ma fille vient également lors des vacances scolaires. L’année dernière, elle m’avait accompagné à Lisbonne mais, cette fois, j’ai préféré qu’elle reste en Belgique car elle allait rentrer en première primaire. Il était donc important qu’elle gagne en stabilité. La vie sans elle est très difficile, bien entendu, mais c’est inhérent au métier de footballeur."

S’il avait eu un peu plus de temps, Mehdi Carcela en aurait profité pour faire un détour par l’Académie Robert Louis-Dreyfus pour voir ses amis Réginal Goreux et Adrien Trebel. Avec le temps, son amour pour le Standard n’a pas diminué. Bien au contraire. "Je pense que ce sont les seuls matches que je regarde. Quel que soit l’endroit où je me trouve, je reste un vrai Standardman. Sclessin, c’est chez moi. Je trouve que les joueurs développent du beau football, mais ils perdent trop de bêtes points. Franchement, ça m’énerve et j’ai envie d’aller les aider. Mais je suis certain qu’ils accrocheront une place dans le Top 6 ."

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.