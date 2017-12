Le Portugais Carlos Carvalhal a été nommé au poste d'entraîneur de Swansea jusqu'à la fin de la saison, a annoncé jeudi l'actuelle lanterne rouge du championnat d'Angleterre.

"Nous avions besoin de régler le problème de l'entraîneur le plus vite possible et, bien que le timing ne soit pas parfait, nous pouvons regarder la deuxième moitié de saison avec optimisme", a déclaré le président du club gallois Huw Jenkins.

Le technicien portugais succède à l'intérimaire Leon Britton, deux jours après un naufrage contre Liverpool (5-0) mardi. Britton avait remplacé Paul Clement, débarqué le 20 décembre, après avoir pourtant réussi à sauver les "Swans" de la relégation la saison passée.

Carvalhal (52 ans) était libre de tout contrat après avoir été licencié par le club de deuxième division de Sheffield Wednesday le 24 décembre, suite à une série de huit matches sans victoire en championnat.

L'ancien entraîneur du Besiktas et du Sporting Portugal avait mené les Sheffield Wednesday aux barrages d'accession à la Premier League lors des deux dernières saisons.

Swansea a cinq longueurs de retard sur le premier non relégable West Ham après 20 journées.