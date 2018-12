Il aurait pu affronter Nantes ce samedi soir, mais à quoi bon ? Le PSG possède dix points d'avance sur Lille, son plus proche poursuivant en championnat, et deux matches de retard. Quand bien même ses équipiers ne parvenaient pas à battre les Canaris à domicile, cela ne changerait pas la face de la saison du club de la capitale. Et puis, "heureux" hasard, Neymar doit soigner une douleur aux adducteurs ce qui a permis Thomas Tuchel de le laisser partir en vacances avant les autres sans (trop) faire planer un sentiment d'injustice sur son vestiaire.Neymar est donc arrivé au Brésil, où il va passer les fêtes avant de rentrer le 2 janvier à Paris, veille de la reprise des entraînements.