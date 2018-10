L'avenir de Julen Lopetegui ne tient plus qu'à un fil du côté du Real Madrid. Le club le plus titré du monde est classé en 7e position en Liga et pointe à la 2e place de son groupe en Ligue des Champions après avoir perdu contre le CSKA Moscou.

Au sein du noyau, la tension semble à son comble. La preuve, ce lundi à l'entraînement, Sergio Ramos s'en est pris à deux reprises au jeune Sergio Reguilo qui avait effleuré d'un peu trop près le défenseur espagnol lors d'un jeu à l'échauffement. La capitaine a d'abord dégagé le ballon à côté du joueur avant de le toucher lors d'une deuxième tentative.

Sergio Ramos continue d'alimenter sa réputation sulfureuse.