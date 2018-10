Le médian espagnol a été récompensé après avoir été le joueur qui a le plus rapidement atteint la barre des 100 passes décisives. Cesc rejoint le Guiness World Records en 2019 pourtant son 100e assist date de décembre... 2016!

Il a franchi la barre des 100 passes décisives en 293 matchs. Il a battu le record de Ryan Giggs qui a réalisé la même performance en 367 parties.

Cette entrée dans ce livre est, pour le joueur de 31 ans, une preuve qu'il fait bien son boulot: "Je ne suis pas le plus rapide, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus souple et je ne saute pas très haut, Mais avoir ce record dans ma carrière est l'une des choses dont je suis le plus fier parce que c'est mon travail et que je l'ai bien fait. »



Parmi ses plus belles passes, il se rappelle de celle offerte à Andrès Iniesta, qui a permis à l'ancien N. 8 du Barça d'offir la Coupe du Monde à l'Espagne : " Ce n'était pas la plus belle, ni la plus fantastique passe, se rappelle-t-il. Mais une simple passe casse une ligne... et ça nous rapporte la Coupe du monde".

Deux Belges ont contribué aux récompenses de City

A ses côtés dans ce livre, on retrouve d'autres joueurs de Premier League comme Mo Salah, auteur du plus grand nombre de buts (32) en une saison et du plus grand nombre de rencontres au cours desquelles il a scoré. Harry Kane, meilleur buteur sur une année civile avec 39 buts et détenteur du plus grand nombre de triplés en championnat anglais est également couronné. Manchester City, avec son plus grand nombre de points (100), le plus grand nombre de victoires (32), le plus de buts inscrits (106) et la plus grande succession de victoires (18), est également récompensé.