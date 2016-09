Chadli a déjà mis West Brom à ses pieds (VIDEO)

Championnats étrangers

12 mai 2016, 12 h 30. La sélection de Marc Wilmots pour l’Euro 2016 vient de tomber. Et Nacer Chadli n’en fait pas partie. La nouvelle est dure à encaisser pour le Liégeois.

"C’était d’autant plus difficile que c’est la première fois que je n’étais pas sélectionné depuis cinq ou six ans", précisait le joueur il y a quelques jours, au site web de West Bromwich.

Si son nom n’a pas été couché sur la liste des 23 joueurs sélectionnés, ce n’est pourtant pas un hasard. "Je n’ai pas joué assez avec Tottenham pour être sélectionné", expliquait-il lucidement.

Sa saison chez les Spurs avait pourtant bien débuté, avec six titularisations consécutives en Premier League. Mais une blessure à la cheville l’a coupé dans son élan. Et jamais, il n’est parvenu à retrouver grâce aux yeux de Pochettino.

Pour retrouver sa place en équipe nationale, l’ancien joueur de Twente en était conscient : il devait quitter White Hart Lane. "Pour un sélectionneur, le plus important est de voir que les joueurs jouent chaque semaine et montrent de quoi ils sont capables. Vous devez être bons tous les week-ends pour être sélectionné."

Après plusieurs semaines de discussions avec plusieurs clubsn dont Swansea, il débarque finalement à West Bromwich Albion, pour 15,2 millions d’euros le 29 août dernier. "C’est un très, très bon joueur et je suis heureux de l’avoir", déclarait alors Tony Pulis.

Une vingtaine de jours plus tard, Nacer Chadli a conforté son entraîneur dans son idée. Face à West Ham (4-2), le Belge a mis The Hawthorns à ses pieds en inscrivant un penalty en début de rencontre, en délivrant deux assists (pour Rondon puis Mc Clean) puis en inscrivant le quatrième but des siens, sur un caviar de Rondon, au terme d’une course où il est allé au bout de lui-même.

Installé à la position de numéro 10, le médian a été le grand artisan de la victoire des siens, ce qui lui a logiquement valu le statut d’homme du match.

"Il a fait la différence", expliquait son coach après la rencontre. "Cela faisait longtemps que nous n’avions plus marqué autant et ce n’est pas un hasard si nous en marquons quatre aujourd’hui grâce à lui. Ce n’est pas seulement un bon joueur, c’est aussi un buteur. On est très heureux de sa performance; cela va lui donner confiance pour la suite."

Et peut-être lui permettre de trouver grâce aux yeux de Roberto Martinez.