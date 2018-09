Comme on pouvait le craindre, Charly Musonda devra encore patienter un bon moment avant de faire ses débuts officiels pour Vitesse Arnhem. Envoyé en prêt à Vitesse le 31 août, dernier jour du mercato estival, en provenance de Chelsea, l’ex-prodige anderlechtois s’est gravement blessé samedi dernier lors de la rencontre amicale à l’Antwerp (0-0).

"Après examens, il apparaît qu’il souffre d’une blessure au genou l’obligeant à rester sur la touche pour plusieurs mois", a déclaré le porte-parole du club néerlandais ajoutant qu’il était compliqué d’évaluer la durée précise de sa mise à l’écart. S’il est difficile de définir le temps que prendra son rétablissement, il est d’ores et déjà certain qu’il sera absent pour plusieurs mois. L’ailier de 21 ans effectuera sa revalidation à Londres. Arrivé à Chelsea en 2016, le Belge a été successivement prêté au Betis Seville (2016) et au Celtic (2018).