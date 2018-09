On ne connaît pas encore la gravité de la blessure du jeune joueur belge mais on craint le pire. Il s'est rendu à Londres ce jeudi afin de pouvoir être examiné par les spécialistes des Blues, club auquel il appartient.Les médecins de Chelsea lui feront passer une IRM ce vendredi matin. Ils pensent que le tibia et le péroné sont cassés. Une blessure qui pourrait le mettre sur le carreau durant de nombreux mois.