Côté belge, le Community Shield a marqué un petit évènement. Charly Musonda Jr (20 ans), entré en jeu à la 82e minute, a foulé, pour la première fois, une pelouse professionnelle sous la vareuse de Chelsea, cinq ans après son arrivée chez les Blues en provenance d’Anderlecht (il avait fait ses débuts pros au Betis Séville, où il a été prêté en 2016). "Je suis content d’avoir enfin pu disputer mes premières minutes", expliquait le Belge après la rencontre. "Mon entrée au jeu s’est déroulée dans des circonstances difficiles. Nous venions d’être réduits à dix et la priorité était avant de préserver le partage en assurant nos arrières." Il relativisait toutefois la défaite. "Tout est possible aux tirs au but. Ce n’est pas la fin du monde."

Et d’affirmer ses objectifs pour la saison à venir. "Je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait. Mon coach a les mots qu’il faut en termes d’encouragements. J’espère juste que ce petit échantillon ne sera pas sans lendemain car j’ai envie de me faire une petite place au soleil même si les places seront chères mais une saison, c’est très long…"