Chelsea-Liverpool: 1-2 (DIRECT)

Brésil: Thiago Silva de retour après plus d'un an d'absence

Le défenseur brésilien du Paris SG Thiago Silva, ignoré depuis plus d'un an en sélection, a été rappelé par le nouveau sélectionneur Tite, pour disputer les deux prochains matches de qualifications pour le Mondial-2018 contre la Bolivie et le Vénézuela, en octobre prochain, a annoncé la fédération brésilienne vendredi.