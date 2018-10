Les Blues tournent bien pendant que la bande à José piétine. Voilà comment résumer très rapidement la situation actuelle mais très opposée des deux formations anglaises. Les Red Devils se rendaient donc à Stamford Bridge dans l’espoir d’y faire un résultat, pour lancer une dynamique qu’ils ne sont pas parvenus à créer depuis l’entame du championnat.

Mais le déplacement du côté de la capitale ne réussit pas vraiment aux Mancuniens depuis de nombreuses saisons… Sur les trois derniers affrontements dans l’antre de Chelsea, les locaux s’y sont imposés sur le même résultat (1-0). Si l’on remonte à la dernière victoire des visiteurs en terrain ennemi, celle-ci date d’octobre 2012… C’est dire. Des statistiques qui ne plaidaient donc pas du tout en faveur des joueurs de José Mourinho en pleine crise de confiance, avant les trois coups de sifflet de M. Dean.

Et ce ne sont pas les coups d’éclat de Scholes and co’ dans la presse durant la trêve internationale qui allaient remotiver les joueurs. "Je suis un supporter frustré. Lukaku ? Il est encore jeune, il a déjà mis beaucoup de buts. Il est rapide et fort, mais il fait partie des joueurs à Man U qui manquent clairement de confiance… Je ne suis pas sûr pas qu’on puisse être champion avec un buteur comme lui".

Sur le gazon londonien, c’est exactement le scénario auquel tout le monde s’attendait qui se déroulait. Chelsea à la baguette et un Manchester United poussif par moments, qui n’arrivait pas à développer un football de qualité. Antonio Rüdiger plantait la première réalisation d’une tête rageante (1-0) et enfonçait, encore un peu, Man U au fond du trou (NdlR : 37 % de possession pour 78 % de passes réussies).

Les Red Devils créaient la sensation en revenant au score après une véritable partie de billard et puis en prenant les devants après un beau contre encore ponctué par Martial (1-2).

En voyant le dénouement de la partie, c’est à se demander comment les visiteurs s’en sortaient pour arracher un résultat à Londres… L’équipe de Mourinho était fébrile… mais comme face à Newcastle, elle déboulait de nulle part pour être aux commandes.

Sauf que l’équipe de Sarri ne veut pas plier cette saison. Barkley sauvait les siens à la 90e+6 (2-2) et enrageait un Mourinho, pourtant très calme jusque-là. Le deuxième adjoint de Sarri, Marcio Ianni, laissait éclater sa joie devant le banc visiteur, ce qui a eu don de réveiller le démon (à juste titre) qui dormait en lui. Une fois les échauffourées terminées, les supporters londoniens laissaient éclater leur joie avant de narguer en chanson leur ancien mentor.

Les Blues continuent donc leur bonhomme de chemin en Premier League et se montrent intraitables sous les ordres de Maurizio Sarri. Ils restent toujours en embuscade derrière les Reds et les Citizens.