Suite à sa blessure au genou, Christian Benteke ne jouera plus en 2018 avec Crystal Palace. C'est ce que son entraîneur Roy Hodgson a communiqué à Sky Sports.

Mercredi, on apprenait que Benteke avait subi avec succès une arthroscopie au genou. Dans le même temps, l'articulation du genou a également été nettoyée. "Le chirurgien était content du résultat de l'opération et nous attendons rapidement Christian de retour à l'entraînement", avait-on communiqué du côté de Palace.

Âgé de 27 ans, Benteke est sur la touche depuis la mi-août avec cette blessure. L'attaquant avait manqué le match amical contre l'Ecosse et le premier match de Ligue des nations en Islande. Il n'a pas non plus été appelé pour les deux matches face à la Suisse et les Pays-Bas. Lors du Mondial l'été dernier, il a été écarté de la sélection de Roberto Martinez.