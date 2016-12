Le Diable Rouge Christian Benteke va avoir un nouvel entraîneur. Son club Crystal Palace a décidé jeudi de se séparer de l'actuel manager Alan Pardew.

Les mauvais résultats sont à l'origine de la décision du club de Premier League. Crystal Palace occupe la 17e place (la première non relégable) du championnat avec 15 points. Il n'a remporté que 4 rencontres sur 17. Son bilan est de 4 points sur 30 lors des dix dernières rencontres. Pardew, 55 ans, était en poste depuis le 3 janvier 2015 après avoir entraîné Reading, West Ham, Charlton Southampton et Newcastle. Il avait mené les Eagles à la 10e place lors de la première saison et avait disputé la saison dernière la finale de la Coupe d'Angleterre (défaite 2-1 après prolongation face à Manchester United).

Crystal palace jouera son prochain match le lundi 26 décembre à Watford (13h30).