Ce dimanche soir (20h45), les passionnés de football arrêteront toutes leurs activités pour suivre la 234 e édition d’un clasico qui pourrait permettre au Real Madrid d’enterrer définitivement toutes les chances de titre des Barcelonais.

A six matches de la fin du championnat, ce choc planétaire ressemble à une finale pour le sacre national entre l’équipe entraînée par Zinédine Zidane (première, 75 pts, un match de moins) et celle de Luis Enrique (deuxième, 72 pts), qui vit son ultime Real - Barça sur le banc blaugrana. Deux coaches qui aborderont ce choc avec une vision différente…

"Vu que la fin du Championnat se rapproche, c’est une journée décisive. Ce clasico peut plier la Liga, ou bien la rendre très ouverte. Pour nous, c’est une finale et seule la victoire nous intéresse.", a lancé en conférence de presse Luis Enrique qui pourrait vivre une semaine maudite en cas de défaite à Santiago-Bernabeu quatre jours après l’élimination de son équipe en Ligue des Champions face à la Juventus.

Du côté de Zinédine Zidane, l’approche de ce choc se fera dans un climat serein suite à la qualification pour les demi-finales de la C1 face au Bayern Munich et la position dominante des Madrilènes en Liga.

"Je crois sincèrement que ce match n’est pas décisif pour l’obtention du titre, a expliqué l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France. Il nous reste sept finales en Liga et ça commence ce dimanche face à Barcelone. C’est ce qu’on va faire jusqu’à la fin, avancer match après match. La pression, on l’a toujours. Mais ce n’est pas une mauvaise chose, nous avons simplement un match important à jouer et rien de plus. Nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Nous allons affronter un adversaire de qualité qui peut nous mettre en danger à n’importe quel moment. Nous respectons cela et nous nous y préparons."

En désaccord par rapport à l’enjeu de ce clasico, Luis Enrique et Zinédine Zidane sont sur la même longueur d’ondes quand ils évoquent l’importance des résultats enregistrés cette semaine en Ligue des Champions…

"L’élimination de Barcelone en C1 n’influencera pas le clasico, concluait ZZ. Si on pense cela, on se trompe. Le Barça, c’est une excellente équipe, qui l’a montré tout au long de la saison. Elle n’a pas de pression particulière à l’idée de jouer au Bernabeu. Nous devrons faire un grand match, parce ce qui s’est passé cette semaine, c’est du passé."

Une analyse confirmée par l’entraîneur catalan : "Mes joueurs jouent à un très haut niveau et ils ont relevé la tête plus d’une fois après un échec dans leur carrière…"





Neymar finalement pas convoqué

Le FC Barcelone, qui avait déposé un ultime recours pour faire lever la suspension de Neymar, a annoncé dimanche qu'il renonçait finalement à convoquer le Brésilien pour le clasico du Championnat d'Espagne contre le Real Madrid en soirée, accusant les instances espagnoles d'entretenir "l'incertitude légale".

Neymar a écopé d'une suspension de trois matches en Championnat d'Espagne pour avoir été exclu à Malaga (2-0) le 8 avril dernier et être sorti du terrain en applaudissant ironiquement le quatrième arbitre.

Le Brésilien a purgé le premier de ces trois matches le week-end dernier contre la Real Sociedad (3-2) mais le Barça a déposé vendredi après-midi un recours en dernière instance auprès du Tribunal administratif du sport (TAD) espagnol, lequel, s'étant réuni un peu plus tôt vendredi, n'a pas pu étudier le dossier en temps et en heure.

"Devant l'incertitude légale que suppose l'absence de décision de la part du Tribunal administratif du sport (TAD) à moins de 12 heures du match de ce soir, et pour focaliser toute l'attention sur l'aspect sportif, le club a décidé de ne pas convoquer Neymar", a écrit le Barça dans un communiqué.

"Malgré tout, le FC Barcelone fait part de sa stupéfaction devant l'énorme vide juridique qu'implique le refus du TAD d'exercer ses fonctions juridictionnelles, une donnée qui porte préjudice à la fois au club et à la compétition", a ajouté le club.

Cette décision met fin à un vaste imbroglio juridique qui a animé les dernières heures avant le clasico, match décisif pour le titre en Liga.

Selon les sites internet des quotidiens madrilènes Marca et As, le Barça souhaitait apparemment profiter d'un flou juridique autour de l'application effective des sanctions, censée selon certaines interprétations ne pas intervenir tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, comme devant les tribunaux ordinaires.

En l'état, si le Barça avait aligné tout de même Neymar dimanche, le club risquait de tomber sous le coup du règlement disciplinaire de la fédération espagnole (RFEF), qui donne match perdu 3-0 sur tapis vert en cas de "titularisation d'un joueur inéligible".