Comment se portent les adversaires des clubs belges en Coupes d'Europe?

Championnats étrangers

Tour d’horizon des performances des adversaires des Belges en Coupe d’Europe.

Leicester n’a pas existé

Si Bruges n’est pas au mieux, Leicester va encore plus mal. À Liverpool, les Foxes ont perdu pour la deuxième fois en quatre journées, sans jamais donner cette fois l’impression d’exister (4-1) et ont peut-être perdu Danny Simpson, blessé aux ischios et très incertain pour la rencontre de ce mercredi.

"Ils ont mieux joué que nous, tout simplement", a constaté Claudio Ranieri qui a enregistré le retour de Kasper Schmeichel, très bon moins de deux semaines après son opération pour une hernie. "Nous avons mérité de perdre" a encore expliqué l’Italien avant de préciser "on doit se vider la tête et une nouvelle aventure commence avec la Ligue des Champions".

Leicester : Schmeichel; Simpson (34e Luis Hernandez), Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez, Amartey, Drinkwater, Albrighton (65e Ulloa); Okazaki (46e Musa), Vardy.

Alerte rouge pour le Celta Vigo

Le Standard s’apprête à défier une équipe malade. Le Celta Vigo a enregistré sa troisième défaite en trois journées en s’inclinant contre l’Atletico Madrid. Après la très belle occasion de Theo Bongonda en première période, les Galiciens ont craqué, notamment dans leur couloir droit défensif d’où sont venus les deux buts de Griezmann (73e et 81e) après l’ouverture du score de Koke (53e), Correa inscrivant le dernier but. "Ce championnat sera dur", a soufflé Berizzo. "Disputer la coupe d’Europe est fantastique mais notre réalité est d’atteindre les 40 points en championnat."

Celta Vigo : Alvares; Mallo, Cabral, Gomez, Castro Otto; Hernandez, Radoja, Wass (68e Rossi); Sene (75e Sisto), Aspas, Bongonda (86e Diop).

Qabala s’amuse

En s’imposant sur le terrain du Neftchi Bakou, Qabala a préparé de la meilleure des manières son déplacement à Anderlecht et ses attaquants ont fait le plein de buts et de confiance. Le Franco-sénégalais Bagaliy Dabo (6e, 16e et 59e), auteur d’un triplé, sera le danger numéro 1 pour les Anderlechtois qui devront aussi se méfier de Qurbanov (45e+1 et 83e). Les autres buts sont venus Vernydub (10e), Ozobic (29e) et de Jairo contre son camp (70e) pour permettre aux hommes de Roman Grigorchuk de s’imposer 8-0 et signer une troisième victoire en trois matches de championnat, ce qui leur permet de revenir à un point du leader, Qarabag, qui compte un point et un match de plus.

Qabala : Bezotosny; Ricardinho (46e Abbasov), Vernydub, Stankovic, Saqidov (46e Kveksekiri); Mammadov, Ozobic, Mirzebeyov, Camalov; Qurbanov, Dabo.

Braga dauphin

Braga a appliqué à Boavista le même tarif que La Gantoise à Lokeren grâce à Koka (29e), Pedro Santos sur penalty (62e) et Wilson Eduardo (68e) pour prendre la deuxième place du championnat.

Braga : Marafona; Baiano, Rosic, André Pinto, Marcelo Goiano; Mauro, Vukcevic (74e Tiba); Pedro Santos, Ricardo Horta (74e Bakic), Wilson Eduardo; Koka (79e Stojilkovic).

Le Rapid s’en contentera

Avant de recevoir Genk ce jeudi, le Rapid Vienne a enregistré un troisième nul de rang en championnat. Mais le point ramené du déplacement chez le leader, le Sturm Graz où Szanto (54e) a répondu à Schulz (22e) a été jugé "très positif" par l’entraîneur Michael Buskens.

Rapid Vienne : Strebinger; Pavelic, Schösswendter, Dibon (19e Hofmann), Schrammel; Mocinic, Schwab; Schaub, Szanto (88e Grahovac), Traustason (74e Murg); Joelinton