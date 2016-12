"Les équipes italiennes sont mieux préparées tactiquement et cela fait la différence en Ligue des Champions. La Premier League est le championnat le plus intéressant à regarder, mais c’est limité tactiquement."

L’analyse est signée Patrice Evra, après la victoire de la Juventus sur Manchester City en septembre 2015. Et elle a peut-être fait plus écho qu’on ne pouvait le penser. À Leicester notamment, où Claudio Ranieri était arrivé deux mois plus tôt, elle a sans doute fait réfléchir. Et si, grâce à la patte italienne, le football anglais devenait plus complet, plus flexible tactiquement, sans renier ses origines et son côté spectaculaire ?

"À mon arrivée à Leicester, quand j’ai parlé avec mes joueurs, j’ai réalisé qu’ils étaient effrayés par la tactique italienne", expliquait Claudio Ranieri au Corriere della Sera. "Pour un entraîneur italien, le football c’est essayer de contrôler le match en suivant les idées et systèmes du coach." Sans toutefois tomber dans l’excès."J’admire les entraîneurs qui construisent et imposent de nouveaux systèmes, mais j’ai toujours pensé que le premier job d’un entraîneur est de construire son équipe autour des caractéristiques de ses joueurs", a souvent rappelé Ranieri.

(...)

