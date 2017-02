Malgré une Coupe d'Afrique des Nations désastreuse avec le Gabon, Pierre Emerick Aubameyang reste l'un des attaquants les mieux cotés de la planète. Logique quand on trône en tête des buteurs d'un championnat riche de Robert Lewandowski, Arjen Robben ou encore Chicharito. Avec seize buts, la Panthère de Dortmund domine en effet le classement des meilleurs artificiers de Bundesliga.

Mais, pour cette perf', l'attaquant doit également beaucoup à Ousmane Dembélé. On savait que le jeune international français avait du talent sous les crampons. En signant pour quinze millions d'euros en Allemagne, l'ex-joueur du Stade rennais a intelligemment franchi un sacré palier. Le voilà maintenant titulaire d'une des plus grosses écuries européennes. Et les chiffres sont là: pour sa première saison au plus haut niveau, le jeune homme en est déjà à huit passes décisives en championnat (treize en tout)... dont six délivrées à son pote gabonais ! Joli ratio...

Ousmane Dembélé, l'homme de l'ombre de la saison de Pierre-Emerick Aubameyang (© AP)





La dernière en date ? C'était à l'occasion de la réception du surprenant Leipzig, lors de la dix-neuvième journée de BuLi. Peu après la demi-heure, Dembélé a encore démontré ses immenses qualités techniques (il est le meilleur dribbleur de la compétition avec 64 dribbles réussis et 3,6 par match) et athlétiques en s'offrant un petit solo à rendre fou le flanc gauche de Leipzig.

Le Français contrôle d'abord magnifiquement un dégagement de sa défense. C'est alors que la "machine Dembélé" se met en route: Marvin Compper est le premier à subir le foot-champagne de l'ailier, bientôt rejoint par Willi Orban, qui se fait tout simplement mystifier.

Excentré sur la droite, le Normand profite alors d'une défense de Leipzig totalement aux abois pour centrer vers Aubameyang, qui n'a plus qu'à tranquillement mettre la tête pour mettre son seizième pion de la saison. C'est presque trop facile, mais c'est tellement beau... C'est Dembélé.