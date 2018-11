La Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, a rejeté dimanche la réclamation présentée par le club brésilien de Gremio suite à la demi-finale retour de Copa Libertadores perdue contre River Plate (1-2). Le club argentin disputera donc bien la finale contre son éternel rival, Boca Juniors.

Gremio avait porté réclamation car l'entraîneur de l'équipe argentine, Marcelo Gallardo, est entré dans le vestiaire de ses joueurs alors qu'il n'y était pas autorisé à la suite d'une suspension.

Marcelo Gallardo avait été interdit de vestiaires pour ce match retour des demi-finales car son équipe s'était présentée en retard sur le terrain après la mi-temps lors du match aller.

Dans sa réclamation, Gremio demandait à avoir match gagné par 3-0 et ainsi être qualifié pour la finale de la Coupe Libertadores contre Boca Juniors.

La confédération sud-américaine a rejeté cette demande. Par contre, la suspension de Gallardo a été portée à quatre rencontres. L'entraîneur de River Plate ne pourra même pas pénétrer dans l'enceinte de la Bombonera, l'antre de Boca Juniors, lors de la manche aller le 10 novembre, a précisé la CONMEBOL. Le match retour est programmé le 24 novembre au stade Monumental de River.

Grands rivaux en Argentine, Boca Juniors et River Plate s'affronteront pour la première fois en finale de la Copa Libertadores. Boca compte six victoires dans la principale compétition sud-américaine des clubs et peut égaler le record d'un autre club argentin, Independiente. River Plate a remporté l'épreuve à trois reprises.