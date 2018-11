Le club brésilien de Gremio a porté réclamation contre l'équipe argentine de River Plate après la demi-finale retour de la Coupe Libertadores, car l'entraîneur de l'équipe argentine, Marcelo Gallardo, est entré dans le vestiaire de ses joueurs alors qu'il n'y était pas autorisé à la suite d'une suspension. River Plate l'a emporté 2-1 à Porto Alegre sur le terrain du Gremio et s'est qualifié pour la finale. "Cela n'a pas été une provocation de ma part, juste une réaction émotionnelle et impulsive", a tenu à s'excuser l'ancien joueur de l'AS Monaco et du Paris SG, âgé de 42 ans.

Marcelo Gallardo avait été interdit de vestiaires pour ce match retour des demi-finales car son équipe s'était présentée en retard sur le terrain après la mi-temps lors du match aller.

Dans sa réclamation, Gremio demande à avoir match gagné par 3-0 et ainsi être qualifié pour la finale de la Coupe Libertadores contre l'équipe argentine de Boca Juniors.

La requête sera examinée par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).