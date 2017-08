Le médian de Liverpool Adam Lallana est écarté des terrains "plusieurs mois" en raison d'une blessure à la cuisse, a annoncé vendredi l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp.

L'équipier de Simon Mignolet et Divock Origi, 29 ans, s'est blessé mercredi en finale de l'Audi Cup contre l'Atlético Madrid.

"Malheureusement, la blessure est telle qu'Adam est écarté pour plusieurs mois et non semaines, donc je pense que nous pouvons l'exclure pour août et septembre", a déclaré Klopp.

Les Reds disputeront leur première rencontre de championnat le 12 août en déplacement à Watford. Lallana manquera aussi les rencontres de qualifications au Mondial 2018 de l'Angleterre à Malte le 1er août et contre la Slovaquie quatre jours plus tard.