La Coupe de France tient son exploit: les Normands de Granville ont éliminé une équipe de Bordeaux plus que jamais en crise (2-1 a.p.) dimanche, tandis que Marseille et Saint-Etienne se sont qualifiés dans la douleur pour les 16e de finale de la compétition.

Bordeaux cauchemarde à Granville

Les Girondins creusent encore. Sevrés de victoire depuis fin novembre, en perdition au classement de L1, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont perdu dimanche sur le terrain d'une équipe de National 2, la 4e division française.

Les Bordelais avaient pourtant ouvert le score en première période par Younousse Sankharé (37e) mais se sont fait reprendre dans les arrêts de jeu sur un but de Sullivan Martinet (90+4) avant de craquer en prolongation.

Ils ont terminé le match à 8 contre 11 et encaissé un penalty de Ladislas Douniama (103e).

Depuis la correction reçue au Parc des Princes fin septembre (6-2) contre le PSG, Bordeaux reste ainsi sur un bilan dramatique d'une victoire, deux nuls et désormais onze défaites, en comptant celles contre le PSG et contre Granville.

Quart de finaliste en 2016, le club normand s'offre pour sa part le scalp prestigieux d'une place forte du football français, avant de disputer les 16e de finale de la compétition, les 23 ou 24 janvier prochain.





L'OM et 'Sainté' dans la douleur

Eux au moins ont gagné. Mais Marseille et Saint-Etienne, autres cadors historiques du championnat de France, ont souffert pour éliminer deux formations de Ligue 2, respectivement Valenciennes (1-0 a.p.) et Nîmes (2-0).

Les hommes de Rudi Garcia ont attendu la prolongation et une réalisation du défenseur Jordan Amavi (103e) pour souffler un peu, alors que Valenciennes a eu deux occasions de tester les réflexes de Steve Mandanda.

Reste que l'OM aurait sans doute volontiers fait l'économie de cette prolongation, une semaine avant un déplacement périlleux à Rennes, qui l'avait surpris en septembre au Vélodrome puis aux tirs au but en décembre en Coupe de la Ligue.

Quant aux Verts, en perdition en fin d'année civile et 16e du championnat, ils ont eux aussi souffert pour se défaire de Nîmes, pourtant réduit à 10 dès la 12e minute. A domicile, les Stéphanois se sont finalement imposés 2-0 grâce à des buts de Robert Beric (63e) et Jonathan Bamba (68e), tous deux sortis du banc.





Angers et Dijon à la trappe

Après Nice, défait samedi par Toulouse (1-0), et Bordeaux, trois autres écuries de l'élite ont été éliminées dès leur entrée en lice. Angers, qui a subi la loi de Lorient (2-0) à domicile sur des buts de Pierre-Yves Hamel (29e) et Denis Bouanga (41e). Amiens, qui a coulé à Sochaux 6-0, une équipe de 2e division. Et Dijon, qui a cédé en prolongations face à Strasbourg (3-2 a.p.), grâce notamment à un joli but de Nuno Da Costa (93e).

Un autre club de l'élite sera éliminé dès les 32e: soit Paris, soit Rennes, qui s'affrontent dimanche soir en Bretagne.

Pas de souci en revanche pour Metz, vainqueur 4-2 contre Dunkerque, Nantes qui a mis fin aux rêves de Senlis (4-0), et Troyes. Les Aubois ont quand même bataillé pour se défaire du Petit Poucet de la compétition, Still. Ces derniers, pensionnaires de Régional 3, la 8e division, ont tenu bon 80 minutes avant de s'incliner sur un but de Benjamin Nivet (1-0).