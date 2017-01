Le FC Barcelone, double tenant du titre, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi avec un large succès 5-2 contre la Real Sociedad, jeudi en quart retour, se posant en favori du dernier carré après l'élimination du Real Madrid.

Le "Roi de la Coupe" tient à son trophée! Le Barça, qui détient le record de victoires dans cette compétition en Espagne (28 titres), a signé un festival offensif au Camp Nou: frappe croisée de Denis Suarez (17e), penalty litigieux transformé par Lionel Messi (55e), but de pur avant-centre signé Luis Suarez (64e), but d'Arda Turan (81e) et festival de Messi bien conclu par Denis Suarez (82e).

Face à ces déferlantes, la Real Sociedad, déjà vaincue 1-0 en quart aller la semaine dernière à Saint-Sébastien, n'a pu renverser la situation malgré un joli lob de Juanmi (62e) et une tête décroisée de Willian José (73e).

Demi-finalistes pour la septième saison consécutive, les Barcelonais rejoignent le Deportivo Alaves, l'Atletico Madrid et le Celta Vigo, qui a terrassé contre toute attente le Real Madrid (2-1, 2-2).

En l'absence de l'équipe de Zinédine Zidane, le club catalan fait figure d'ogre du dernier carré, même si le tirage au sort programmé vendredi (12h00 GMT) pourrait lui réserver une demi-finale très corsée contre l'Atletico.

"Sur le papier, en théorie, les deux grandes équipes sont clairement le Barça et l'Atletico Madrid. Mais quand on voit comment joue le Celta, je ne les mettrais pas un échelon en-dessous. Et Alaves est une agréable surprise, a prévenu l'entraîneur barcelonais Luis Enrique. En demi-finale, personne n'est là par hasard et ce sera difficile, quel que soit notre adversaire."





Messi buteur puis passeur

A l'évidence, cette équipe blaugrana paraît monter en puissance en 2017: pour la première fois cette saison, le Barça a réussi jeudi à enchaîner un cinquième succès consécutif.

A trois semaines du huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris SG, le trio barcelonais "MSN" (Messi-Suarez-Neymar) semble aussi en pleine forme et a été impliqué sur les cinq buts du Barça jeudi.

L'ouverture du score est venue d'une récupération du défenseur français Samuel Umtiti, très précieux jeudi. Après des relais de Neymar puis Messi, l'Uruguayen Luis Suarez a décalé à l'aveugle son homonyme espagnol Denis Suarez, lancé dans la surface et buteur d'un tir croisé (17e).

Dominateur malgré les absences dans l'entre-jeu de Sergio Busquets (cheville) et Andres Iniesta (mollet), le Barça a ensuite pu gérer son avantage.

D'autant qu'en début de seconde période, le onze barcelonais a obtenu un penalty assez contestable: Luis Suarez semble s'aider de la main au départ de l'action, et Neymar s'écroule dans la surface sans que le contact soit très net.

Ce deuxième but inscrit par Messi (55e) a peut-être poussé le Barça au relâchement, ce qui a permis à Juanmi (62e) puis Willian José (73e) de réduire le score. Mais entretemps, Luis Suarez avait glissé le ballon sous le gardien après une passe en profondeur de Messi (64e).

Le quintuple Ballon d'Or argentin a d'ailleurs été à l'origine des deux derniers buts, initiant l'action qui a permis à Arda Turan de marquer (80e) puis signant un joli slalom avant de décaler Denis Suarez (82e). Messi est en forme, et le Barça aussi !