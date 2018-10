Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit et sans engagement.La deuxième formule vous donne un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Plusieurs rencontres, et non des moindres, sont au programme ce dimanche.





Sur Eleven Sports 1, suivez El Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, rencontre sur laquelle le monde entier aura les yeux rivés :

16h15 : FC Barcelone - Real Madrid en Liga

Dès 15h00, nos partenaires proposent en outre une préface du choc de Liga avec "Road To El Clásico".

20h30 : Naples - AS Roma, avec Dries Mertens, en Serie A





Au programme d'Eleven Sports 2, trois rencontres sont prévues :

15h30 : Leipzig - Schalke 04 en Bundesliga

: Leipzig - Schalke 04 en 18h00 : AC Milan - Sampdoria, avec Dennis Praet, en Serie A

: AC Milan - Sampdoria, avec Dennis Praet, en 20h45 : FC Séville- Huesca en Liga.





Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici.