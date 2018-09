Juste avant son derby contre l'Atlético, le Real Madrid a pris l'eau à Séville (3-0) et concédé sa première défaite de la saison en Championnat d'Espagne, mercredi pour la 6e journée, manquant l'occasion de dépasser le leader Barcelone, battu à Leganés (2-1).

Le club triple champion d'Europe en titre s'est effondré au stade Sanchez-Pizjuan, laissant des trous béants en défense dont ont profité le Portugais André Silva (17e, 21e), meilleur buteur de Liga avec 6 buts, et le Français Wissam Ben Yedder (39e). Et Marcelo a souffert d'une blessure musculaire (72e), laissant ses partenaires finir à dix...

Au classement, le Real stagne à la deuxième place (2e, 13 pts) à la différence de buts derrière le Barça (1er, 13 pts). L'Atlético Madrid (3e, 11 pts) est désormais en embuscade avant de défier son voisin merengue samedi lors de la prochaine journée, tandis que l'étonnant Deportivo Alavés (5e, 10 pts) peut rejoindre le duo de tête en cas de succès jeudi contre Getafe.

Les buts encaissés par Courtois

Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit et sans engagement.La deuxième formule vous donne un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Ce samedi soir, vous pouvez suivre Leganes-FC Barcelone en direct vidéo !Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici