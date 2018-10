Cristiano Ronaldo, visé par une plainte pour viol, revient sur le terrain samedi après quinze jours sans match lors de Juventus-Genoa (18h00) pour la 9e journée du Championnat d'Italie, marquée également par le derby milanais dimanche.

Le Portugais, qui rejette en bloc les accusations portées contre lui par Kathryn Mayorga, n'a pas participé aux victoires du Portugal la semaine dernière contre l'Ecosse (3-1) et la Pologne (3-2).

Malgré la tourmente, il avait été titularisé lors de sa dernière apparition, et comme souvent, il avait marqué, contre l'Udinese (2-0).

Il devrait encore être aligné samedi par Massimiliano Allegri. "Cristiano est très calme et travaille bien. Il a été très humble et a apporté encore plus de concentration et un sens des responsabilités à l'équipe", a indiqué vendredi en conférence de presse l'entraineur italien.

Contre le Genoa (11e) du Polonais Krzysztof Piatek, actuellement meilleur buteur d'Europe, la Juve jouera pour une neuvième victoire en neuf matchs de Serie A, trois jours avant un déplacement en Ligue des champions contre Manchester United... l'ancien club de Ronaldo.

L'autre point chaud de ce week-end italien se jouera en Lombardie dimanche soir (20h30). Même s'il n'a plus tout le prestige d'antan, le derby milanais reste une grande affiche de Serie A.

A domicile, l'Inter Milan (3e) essaiera de mettre son rival historique à sept points, en cas de victoire, alors que l'AC Milan de Gonzalo Higuain (10e) peut recoller à 1 point de l'Inter.

Naples, deuxième au classement, se déplacera à Udinese dans la soirée de samedi (20h30). Mercredi, les Napolitains affronteront le PSG au Parc des Princes, pour le retour à Paris de Carlo Ancelotti.

En match d'ouverture samedi à 15h00, l'AS Rome (6e) recevra la SPAL. Les Romains d'Eusebio Di Francesco, qui restent sur trois victoires consécutives en Championnat, seront privés de Diego Perotti et Rick Karsdorp, blessés.

Samedi 20 octobre

(15h00) AS Rome - SPAL

(18h00) Juventus Turin - Genoa

(20h30) Udinese - Naples

Dimanche 21 octobre

(12h30) Frosinone - Empoli

(15h00) Bologne - Torino

Chievo Vérone - Atalanta Bergame

Parme - Lazio Rome

(18h00) Fiorentina - Cagliari

(20h30) Inter Milan - AC Milan

Lundi 22 octobre

(20h30) Sampdoria Gênes - Sassuolo





Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 24 8 8 0 0 18 5 13

2. Naples 18 8 6 0 2 15 10 5

3. Inter Milan 16 8 5 1 2 12 6 6

4. Lazio Rome 15 8 5 0 3 11 9 2

5. Sampdoria Gênes 14 8 4 2 2 12 4 8

6. AS Rome 14 8 4 2 2 16 10 6

7. Fiorentina 13 8 4 1 3 14 6 8

8. Sassuolo 13 8 4 1 3 15 14 1

9. Parme 13 8 4 1 3 10 9 1

10. AC Milan 12 7 3 3 1 15 10 5

11. Genoa 12 7 4 0 3 12 14 -2

12. Torino 12 8 3 3 2 9 9 0

13. Cagliari 9 8 2 3 3 6 9 -3

14. SPAL 9 8 3 0 5 6 10 -4

15. Udinese 8 8 2 2 4 8 10 -2

16. Bologne 7 8 2 1 5 4 10 -6

17. Atalanta Bergame 6 8 1 3 4 9 11 -2

18. Empoli 5 8 1 2 5 5 10 -5

19. Frosinone 1 8 0 1 7 3 21 -18

20. Chievo Vérone -1 8 0 2 6 6 19 -13