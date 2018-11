Dani Alvès, l'actuel latéral droit du PSG, est revenu sur sa période au Barça dans un documentaire sorti il y a peu sur le jeu proposé par Guardiola.





Dans sa carrière, le Brésilien a déjà gagné 39 trophées. Avec le Barça, il a remporté trois Ligue des Champions, six fois la liga et la Coupe du Roi à cinq reprises. Lors de son passage en Catalogne, Alvès avait de l'admiration pour un homme en particulier: Pep Guardiola.





"Honnêtement, travailler avec Guardiola est très surprenant, et ce quelle soit soit la situation. Plus le niveau d'un match est élevé, plus il est détendu. Grâce à cela, il évite à ses joueurs de perdre de l'énergie avant le match. Contre Manchester United, en finale de Ligue des champions, il avait étudié l'adversaire. Il nous avait prédit tout ce qui allait se passer dans le match. Rien n'a été une surprise pour nous", détaille le concurrent de Thomas Meunier à Sportbible.

Avant de poursuivre: "mon sentiment à propos de Guardiola est que j'ai travaillé avec un génie. Je ne cesserai jamais de le dire. Il voyait les choses avant qu'elles ne se produisent. Il a tiré le meilleur de tout le monde. Seul un génie peut le faire."

Et quand on lui a demandé qui était le plus grand génie entre Guardiola et Messi, le défenseur parisien a répondu qu'il s'agissait de deux types différents de génie: "Guardiola est un génie dans la gestion alors que Messi un génie dans l'exécution. Nous ne pouvons pas les comparer."

Enfin, Daniel Alvès estime avoir joué un rôle important dans le vestiaire du Barça: "J'étais comme un maillot. Sans moi, il était impossible de jouer. A la fois sur, mais aussi en dehors du terrain. En mon absence, une sorte de folie nous manquait. J'étais la source de cette folie dans l'équipe même si je n'étais pas aussi important que d'autres joueurs".