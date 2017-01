Anfield Road n’avait plus connu cela depuis septembre 2012. Pour la première fois en plus de 4 ans, Liverpool vient d’enregistrer trois défaites de rang à la maison. Sauf que le pedigree des bourreaux de l’époque (Arsenal, Manchester United et Udinese) n’a rien à voir avec celui de Swansea, Southampton et Wolverhampton, 18e en Championship.

En une semaine, les Reds ont été éliminés en demi-finale de Coupe de la Ligue, en 16es de finale de la Cup et ont perdu en Premier League leur place de dauphin de Chelsea qu’ils reçoivent ce mardi dans un match déterminant.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.