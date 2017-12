Petite devinette : je suis un technicien allemand, déjà élu manager du mois cette saison. Je porte des lunettes et, souvent, une casquette. Mon visage est mangé par une barbe. Qui suis-je ? Jürgen Klopp ? Eh non, raté ! Je me nomme David Wagner et je fais le bonheur d’Huddersfield depuis un peu plus de deux ans.