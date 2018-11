Si l’année 2018 de Moussa Dembélé, qui a suivi durant la trêve internationale un protocole de soins au Qatar à la clinique Aspetar, est d’ores et déjà terminée, celle de Kevin De Bruyne est loin d’être achevée.

Touché le 1er novembre dernier contre Fulham après un coup sur le genou, le Gantois devait être initialement absent durant six semaines.

Sauf que sa constitution a le don de raccourcir les délais de récupération. Et KDB a coché sur son agenda personnel une date : celle du 8 décembre.

Ce jour-là, Manchester City effectuera un déplacement périlleux sur le terrain de Chelsea. Afin d’y arriver dans la condition la plus optimale possible, De Bruyne espère pouvoir retrouver du temps de jeu un peu plus tôt. Ce que le programme assez démentiel de City, qui va disputer la bagatelle de onze rencontres d’ici au 31 décembre, devrait lui permettre.

L’objectif pour le milieu, qui ne compte cette saison que trois apparitions, sera de renouer avec la compétition, soit à l’occasion de la réception de Bournemouth le 1er décembre, soit lors du déplacement à Watford trois jours plus tard. Le tout afin d’être à l’heure contre Chelsea.