Aucun des deux n’était repris ce samedi, mais leurs noms étaient sur toutes les lèvres.

D’un côté, Diego Costa, écarté du groupe de Chelsea par Antonio Conte suite à une blessure au dos qui, selon les médias anglais, est diplomatique et masque un échange musclé avec Conte et des envies de Chine. De l’autre, Dimitri Payet, qui a fait savoir qu’il ne comptait plus jouer pour West Ham qu’il espère quitter dès cet hiver.

Deux situations complexes qui aboutissent, pour l’instant à un blocage, mais qui n’ont pas empêché les deux clubs londoniens de s’imposer avec trois buts d’écart.

Celle de l’attaquant de Chelsea, qui se serait plaint du staff médical cette semaine, avant que Conte ne s’emporte et ne lui dise "tu n’as qu’à aller en Chine si tu n’es pas content" semble se résorber. En façade du moins. Après la victoire des Blues à Leicester (0-3), Thibaut Courtois a voulu mettre les choses au point. "Diego Costa s’est blessé mardi et ne s’est plus entraîné depuis. Il n’y a rien de plus. La presse en a trop fait", a indiqué le Diable Rouge à SFR Sport. Conte, de son côté, est monté au créneau : "Si j’ai un problème avec lui, je préfère le résoudre dans le vestiaire plutôt qu’en conférence de presse. Une offre venue de Chine ? Je ne sais rien de ça. Le club ne m’a pas informé. Ce sont des spéculations." Qui auraient toutefois mis la cellule recrutement de Chelsea en alerte puisque l’arrivée d’un remplaçant (Müller ?) au meilleur buteur de Premier League est évoquée dans le Daily Express, alors que Jorge Mendes, l’agent de Costa, a posté une photo en compagnie de Shu Yuhiu, le propriétaire du Tiajin Quanjian, qui serait prêt à mettre 90 millions d’euros sur la table pour s’offrir les services de l’international espagnol, à qui un salaire de 33 millions d’euros par an serait proposé.

Si l’incertitude règne autour de l’avenir de Diego Costa, celui de Dimitri Payet semble clair. Le Français, qui a un accord personnel avec Marseille, veut retourner sur la Canebière. Prêt à tout pour parvenir à ses fins, il ne s’entraîne plus avec les Hammers. Mais les dirigeants londoniens ne l’entendent pas de cette oreille. "Payet n’est pas à vendre, il ne partira pas", martèle-t-on dans les travées du Stade Olympique, alors que les supporters, eux, semblent avoir fait le deuil de leur meilleur joueur (non sans l’insulter en chanson). Derrière son discours ferme, la direction pourrait l’avoir fait elle aussi. Consciente que le blocage pourrait avoir un effet négatif sur le reste de l’équipe, elle serait prête à laisser filer Payet pour 40 millions d’euros. Et Sigurdsson (Swansea) ferait office de cible numéro 1 pour le remplacer. "Aucun joueur n’est plus important que le club", a expliqué Andy Carroll, auteur d’un retourné acrobatique exceptionnel face à Crystal Palace (3-0).

Une phrase qu’on a également entendu résonner du côté de Chelsea. Pour Costa comme pour Payet, la semaine qui arrive s’annonce décisive. Pour leur avenir personnel, comme pour celui de leur équipe.